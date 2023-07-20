Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде выступили с предложением по сотрудникам МЧС в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/mchs-1885353337.html
В Совфеде выступили с предложением по сотрудникам МЧС в зоне спецоперации
В Совфеде выступили с предложением по сотрудникам МЧС в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.07.2023
В Совфеде выступили с предложением по сотрудникам МЧС в зоне спецоперации
Сенаторы предлагают установить статус ветерана боевых действий для сотрудников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, об этом говорится в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:00
2023-07-20T19:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сенаторы предлагают установить статус ветерана боевых действий для сотрудников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, об этом говорится в проекте постановления Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы ведомства Александра Куренкова. В частности, кабмину предлагается рассмотреть вопрос об "установлении статуса ветерана боевых действий для военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы, работников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Также предлагается предусмотреть установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам Федеральной противопожарной службы, находящихся на территории новых регионов. Кроме того, по мнению законодателей, нужно обеспечить сотрудников МЧС, осуществляющих деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, жилыми помещениями. Региональным властям предлагается осуществлять планирование эвакуации населения из зон вооруженных конфликтов, а также увеличивать количество пунктов временного размещения эвакуируемого населения. Проводить на постоянной основе подготовку граждан в области гражданской обороны. Организовать создание в муниципальных образованиях и организациях нештатных аварийно-спасательных формирований.
https://ria.ru/20230720/veterany-1885242877.html
https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Совфеде выступили с предложением по сотрудникам МЧС в зоне спецоперации

Совфед предложил предоставить статус ветерана боевых действий сотрудникам МЧС в зоне СВО

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сенаторы предлагают установить статус ветерана боевых действий для сотрудников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, об этом говорится в проекте постановления Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы ведомства Александра Куренкова.
В частности, кабмину предлагается рассмотреть вопрос об "установлении статуса ветерана боевых действий для военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы, работников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин призвал создать условия для участия ветеранов СВО в соцпроектах
Вчера, 11:49
Также предлагается предусмотреть установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам Федеральной противопожарной службы, находящихся на территории новых регионов.
Кроме того, по мнению законодателей, нужно обеспечить сотрудников МЧС, осуществляющих деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, жилыми помещениями.
Региональным властям предлагается осуществлять планирование эвакуации населения из зон вооруженных конфликтов, а также увеличивать количество пунктов временного размещения эвакуируемого населения. Проводить на постоянной основе подготовку граждан в области гражданской обороны. Организовать создание в муниципальных образованиях и организациях нештатных аварийно-спасательных формирований.
Мужчина проходит электрокардиографическое исследование - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Вернуться из боя". С чем сталкиваются ветераны СВО
13 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала