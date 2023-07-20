https://ria.ru/20230720/mchs-1885353337.html

В Совфеде выступили с предложением по сотрудникам МЧС в зоне спецоперации

В Совфеде выступили с предложением по сотрудникам МЧС в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.07.2023

В Совфеде выступили с предложением по сотрудникам МЧС в зоне спецоперации

Сенаторы предлагают установить статус ветерана боевых действий для сотрудников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, об этом говорится в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:00

2023-07-20T19:00

2023-07-20T19:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сенаторы предлагают установить статус ветерана боевых действий для сотрудников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, об этом говорится в проекте постановления Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы ведомства Александра Куренкова. В частности, кабмину предлагается рассмотреть вопрос об "установлении статуса ветерана боевых действий для военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы, работников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Также предлагается предусмотреть установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам Федеральной противопожарной службы, находящихся на территории новых регионов. Кроме того, по мнению законодателей, нужно обеспечить сотрудников МЧС, осуществляющих деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, жилыми помещениями. Региональным властям предлагается осуществлять планирование эвакуации населения из зон вооруженных конфликтов, а также увеличивать количество пунктов временного размещения эвакуируемого населения. Проводить на постоянной основе подготовку граждан в области гражданской обороны. Организовать создание в муниципальных образованиях и организациях нештатных аварийно-спасательных формирований.

https://ria.ru/20230720/veterany-1885242877.html

https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)