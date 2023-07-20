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Мастер-классы спасателей и пожарных пройдут в "Лужниках" в рамках форума
Мастер-классы спасателей и пожарных пройдут в "Лужниках" в рамках форума - РИА Новости, 20.07.2023
Мастер-классы спасателей и пожарных пройдут в "Лужниках" в рамках форума
Мастер-классы спасателей и пожарных пройдут с 1 августа по 10 сентября в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:32
2023-07-20T14:32
2023-07-20T14:32
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московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мастер-классы спасателей и пожарных пройдут с 1 августа по 10 сентября в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Мастер-классы от столичных пожарных и спасателей пройдут в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Посетить их можно будет в любой день с 1 августа по 10 сентября, кроме понедельников", — сказано в материале. Отмечается, что в мобильном учебно-консультационном пункте гостей обучат приемам оказания первой помощи, а после этого участники смогут закрепить навыки на манекене. Также в комплексе городского хозяйства уточнили, что для всех желающих спасатели на воде покажут мастер-класс, как правильно подавать профессиональные средства спасения утопающим, а самых смелых ждет испытание на скалодроме. Двенадцатый Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и в Гостином дворе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), москва, городское хозяйство москвы, лужники
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Москва, Городское хозяйство Москвы, Лужники
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мастер-классы спасателей и пожарных пройдут с 1 августа по 10 сентября в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Мастер-классы от столичных пожарных и спасателей пройдут в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Посетить их можно будет в любой день с 1 августа по 10 сентября, кроме понедельников", — сказано в материале.
Отмечается, что в мобильном учебно-консультационном пункте гостей обучат приемам оказания первой помощи, а после этого участники смогут закрепить навыки на манекене.
Также в комплексе городского хозяйства уточнили, что для всех желающих спасатели на воде покажут мастер-класс, как правильно подавать профессиональные средства спасения утопающим, а самых смелых ждет испытание на скалодроме.
Двенадцатый Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье
", в олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж
" и в Гостином дворе.
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