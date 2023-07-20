Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/mashina-1885381783.html
В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине
В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине - РИА Новости, 20.07.2023
В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине
Врачи в Дагестане оценивают состояние супругов, госпитализированных после возгорания автомобиля, как тяжелое, у них ожоги от 45 до 60% поверхности тела,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:11
2023-07-20T23:11
происшествия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Врачи в Дагестане оценивают состояние супругов, госпитализированных после возгорания автомобиля, как тяжелое, у них ожоги от 45 до 60% поверхности тела, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. В четверг, около 13.00 мск, на федеральной трассе "Кавказ" неподалеку от поселка Новый Чиркей Кизилюртовского района Дагестана во время движения загорелся автомобиль ВАЗ-21099. Пострадали водитель и его жена-пассажир, их доставили в больницу. "Состояние женщины, получившей ожоги при возгорании машины в Кизилюртовском районе, медики расценивают как тяжелое. Она с ожогами более 60% поверхности тела была доставлена сначала в центральную городскую больницу г. Кизилюрта, а затем переведена в ожоговый центр РКБ (Республиканской клинической больницы). Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь. Второй пострадавший – мужчина получил ожоги 45% поверхности тела, также находится на лечении в ожоговом центре РКБ", - говорится в сообщении. В пресс-службе министерства пояснили РИА Новости, что состояние мужчины также оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20230712/ozhog-1883705269.html
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине

В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине, как тяжелое

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Врачи в Дагестане оценивают состояние супругов, госпитализированных после возгорания автомобиля, как тяжелое, у них ожоги от 45 до 60% поверхности тела, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В четверг, около 13.00 мск, на федеральной трассе "Кавказ" неподалеку от поселка Новый Чиркей Кизилюртовского района Дагестана во время движения загорелся автомобиль ВАЗ-21099. Пострадали водитель и его жена-пассажир, их доставили в больницу.
Помощь при термических ожогах - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Термический ожог: как оказать первую помощь, что нельзя делать
12 июля, 12:39
"Состояние женщины, получившей ожоги при возгорании машины в Кизилюртовском районе, медики расценивают как тяжелое. Она с ожогами более 60% поверхности тела была доставлена сначала в центральную городскую больницу г. Кизилюрта, а затем переведена в ожоговый центр РКБ (Республиканской клинической больницы). Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь. Второй пострадавший – мужчина получил ожоги 45% поверхности тела, также находится на лечении в ожоговом центре РКБ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства пояснили РИА Новости, что состояние мужчины также оценивается как тяжелое.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция
Вчера, 13:13
 
ПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала