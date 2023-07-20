https://ria.ru/20230720/mashina-1885381783.html

В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине

В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине - РИА Новости, 20.07.2023

В Дагестане оценили состояние супругов, находившихся в загоревшейся машине

Врачи в Дагестане оценивают состояние супругов, госпитализированных после возгорания автомобиля, как тяжелое, у них ожоги от 45 до 60% поверхности тела,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:11

2023-07-20T23:11

2023-07-20T23:11

происшествия

здоровье - общество

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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Врачи в Дагестане оценивают состояние супругов, госпитализированных после возгорания автомобиля, как тяжелое, у них ожоги от 45 до 60% поверхности тела, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. В четверг, около 13.00 мск, на федеральной трассе "Кавказ" неподалеку от поселка Новый Чиркей Кизилюртовского района Дагестана во время движения загорелся автомобиль ВАЗ-21099. Пострадали водитель и его жена-пассажир, их доставили в больницу. "Состояние женщины, получившей ожоги при возгорании машины в Кизилюртовском районе, медики расценивают как тяжелое. Она с ожогами более 60% поверхности тела была доставлена сначала в центральную городскую больницу г. Кизилюрта, а затем переведена в ожоговый центр РКБ (Республиканской клинической больницы). Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь. Второй пострадавший – мужчина получил ожоги 45% поверхности тела, также находится на лечении в ожоговом центре РКБ", - говорится в сообщении. В пресс-службе министерства пояснили РИА Новости, что состояние мужчины также оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20230712/ozhog-1883705269.html

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происшествия, здоровье - общество