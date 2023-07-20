https://ria.ru/20230720/malchik-1885307524.html

Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым

Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым - РИА Новости, 20.07.2023

Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым

Тринадцатилетнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:56

2023-07-20T15:56

2023-07-20T16:09

алтайский край

происшествия

бийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева."Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается", - сказала Рязанцева.Мальчик пропал 15 июля в Бийске. Раньше он из дома никогда не уходил. На Алтае развернули масштабные поиски: ребенка искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники. В главке МЧС по региону сообщали, что участники совместной работы обследовали в том числе береговую линию реки.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

алтайский край

бийск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алтайский край, происшествия, бийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)