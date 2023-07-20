Рейтинг@Mail.ru
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 20.07.2023 (обновлено: 16:09 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/malchik-1885307524.html
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым - РИА Новости, 20.07.2023
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым
Тринадцатилетнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:56
2023-07-20T16:09
алтайский край
происшествия
бийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева."Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается", - сказала Рязанцева.Мальчик пропал 15 июля в Бийске. Раньше он из дома никогда не уходил. На Алтае развернули масштабные поиски: ребенка искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники. В главке МЧС по региону сообщали, что участники совместной работы обследовали в том числе береговую линию реки.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
алтайский край
бийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, происшествия, бийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Алтайский край, Происшествия, Бийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым

СУСК: мальчика, которого пять дней искали в Алтайском крае, нашли мертвым в реке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева.
"Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается", - сказала Рязанцева.
Мальчик пропал 15 июля в Бийске. Раньше он из дома никогда не уходил. На Алтае развернули масштабные поиски: ребенка искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники. В главке МЧС по региону сообщали, что участники совместной работы обследовали в том числе береговую линию реки.
Поиск пропавших в лесной полосе
"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей
25 мая 2022, 07:20
 
Алтайский крайПроисшествияБийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала