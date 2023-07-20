https://ria.ru/20230720/malchik-1885307524.html
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым - РИА Новости, 20.07.2023
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым
Тринадцатилетнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:56
2023-07-20T15:56
2023-07-20T16:09
алтайский край
происшествия
бийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева."Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается", - сказала Рязанцева.Мальчик пропал 15 июля в Бийске. Раньше он из дома никогда не уходил. На Алтае развернули масштабные поиски: ребенка искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники. В главке МЧС по региону сообщали, что участники совместной работы обследовали в том числе береговую линию реки.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, происшествия, бийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Алтайский край, Происшествия, Бийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Мальчика, которого пять дней искали на Алтае, нашли мертвым
СУСК: мальчика, которого пять дней искали в Алтайском крае, нашли мертвым в реке