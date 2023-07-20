https://ria.ru/20230720/malchik-1885240252.html

В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поиску мальчика

В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поиску мальчика - РИА Новости, 20.07.2023

В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поиску мальчика

Масштабную операцию по поиску пропавшего 5 дней назад 13-летнего мальчика развернули в Алтайском крае, задействованы водолазы и беспилотники, сообщает... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:37

2023-07-20T11:37

2023-07-20T11:37

происшествия

алтайский край

бийск

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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Масштабную операцию по поиску пропавшего 5 дней назад 13-летнего мальчика развернули в Алтайском крае, задействованы водолазы и беспилотники, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону. Ранее сообщалось, что Александр Плесовских вечером ушел из дома в Бийске и пропал. Ранее мальчик из дома не убегал. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "Сотрудники главного управления МЧС России по Алтайскому краю принимают участие в поисках 13-летнего подростка в Бийске, который 15 июля вышел из дома и не вернулся. Развёрнута масштабная поисковая операция", - отмечают в МЧС. По данным пресс-службы, помимо сотрудников правоохранительных органов, в работе по поиску мальчика участвуют 10 сотрудников 2-го пожарно-спасательного отряда, специалисты государственной инспекции по маломерным судам, волонтёры, в том числе из отделения Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Алтайскому краю. "Участники совместной работы обследуют территорию, береговую линию реки. Водолазы управления по делам ГОЧС Алтайского края ведут поиски в реке Бия. На место происшествия из главного управления МЧС России по Алтайскому краю прибыла группа с беспилотной авиасистемой для проведения поиска с воздуха", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230718/devochka-1884957333.html

алтайский край

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, бийск