https://ria.ru/20230720/malchik-1885240252.html
В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поиску мальчика
В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поиску мальчика - РИА Новости, 20.07.2023
В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поиску мальчика
Масштабную операцию по поиску пропавшего 5 дней назад 13-летнего мальчика развернули в Алтайском крае, задействованы водолазы и беспилотники, сообщает... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:37
2023-07-20T11:37
2023-07-20T11:37
происшествия
алтайский край
бийск
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Масштабную операцию по поиску пропавшего 5 дней назад 13-летнего мальчика развернули в Алтайском крае, задействованы водолазы и беспилотники, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону. Ранее сообщалось, что Александр Плесовских вечером ушел из дома в Бийске и пропал. Ранее мальчик из дома не убегал. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "Сотрудники главного управления МЧС России по Алтайскому краю принимают участие в поисках 13-летнего подростка в Бийске, который 15 июля вышел из дома и не вернулся. Развёрнута масштабная поисковая операция", - отмечают в МЧС. По данным пресс-службы, помимо сотрудников правоохранительных органов, в работе по поиску мальчика участвуют 10 сотрудников 2-го пожарно-спасательного отряда, специалисты государственной инспекции по маломерным судам, волонтёры, в том числе из отделения Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Алтайскому краю. "Участники совместной работы обследуют территорию, береговую линию реки. Водолазы управления по делам ГОЧС Алтайского края ведут поиски в реке Бия. На место происшествия из главного управления МЧС России по Алтайскому краю прибыла группа с беспилотной авиасистемой для проведения поиска с воздуха", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230718/devochka-1884957333.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, бийск
Происшествия, Алтайский край, Бийск
В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поиску мальчика
В Алтайском крае развернули операцию по поиску мальчика, пропавшего пять дней назад
БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости.
Масштабную операцию по поиску пропавшего 5 дней назад 13-летнего мальчика развернули в Алтайском крае, задействованы водолазы и беспилотники, сообщает
пресс-служба главка МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что Александр Плесовских вечером ушел из дома в Бийске
и пропал. Ранее мальчик из дома не убегал. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Сотрудники главного управления МЧС России
по Алтайскому краю принимают участие в поисках 13-летнего подростка в Бийске, который 15 июля вышел из дома и не вернулся. Развёрнута масштабная поисковая операция", - отмечают в МЧС.
По данным пресс-службы, помимо сотрудников правоохранительных органов, в работе по поиску мальчика участвуют 10 сотрудников 2-го пожарно-спасательного отряда, специалисты государственной инспекции по маломерным судам, волонтёры, в том числе из отделения Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Алтайскому краю.
"Участники совместной работы обследуют территорию, береговую линию реки. Водолазы управления по делам ГОЧС Алтайского края ведут поиски в реке Бия. На место происшествия из главного управления МЧС России по Алтайскому краю прибыла группа с беспилотной авиасистемой для проведения поиска с воздуха", - говорится в сообщении.
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