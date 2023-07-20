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В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка - РИА Новости, 20.07.2023
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Хорошие новости
 
18:15 20.07.2023 (обновлено: 18:37 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/lvitsy-1885343694.html
В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка
В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка - РИА Новости, 20.07.2023
В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка
В зоопарке "Тайган" в Крыму родились два белых львенка — девочки, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:15
2023-07-20T18:37
хорошие новости
республика крым
львы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. В зоопарке "Тайган" в Крыму родились два белых львенка — девочки, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков. "Два белых редких львенка — две девочки родились в парке львов "Тайган". Произошло это буквально пять дней назад. &lt;...&gt; Чувствуют себя наши Зита и Гита — может быть, мы их так и назовем — хорошо", — рассказал он.Малышей кормит их мама, они только начали открывать глаза. По словам Зубкова, белых львов на планете не более 300 особей, но в крымских зоопарках "Тайган" и "Сказка" они рождаются достаточно регулярно. Всего в парке "Тайган", расположенном в Белогорском районе Крыма, живут 60 львов, включая 20 белых.
https://ria.ru/20230424/lvitsa-1867273388.html
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республика крым, львы
Хорошие новости, Республика Крым, Львы
В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка

В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка — девочки

© Парк ТАЙГАНДиректор парка "Тайган" Олег Зубков с белыми львятами. Кадр видео
Директор парка Тайган Олег Зубков с белыми львятами. Кадр видео
© Парк ТАЙГАН
Директор парка "Тайган" Олег Зубков с белыми львятами. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. В зоопарке "Тайган" в Крыму родились два белых львенка — девочки, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков.
"Два белых редких львенка — две девочки родились в парке львов "Тайган". Произошло это буквально пять дней назад. <...> Чувствуют себя наши Зита и Гита — может быть, мы их так и назовем — хорошо", — рассказал он.
Малышей кормит их мама, они только начали открывать глаза. По словам Зубкова, белых львов на планете не более 300 особей, но в крымских зоопарках "Тайган" и "Сказка" они рождаются достаточно регулярно.
Всего в парке "Тайган", расположенном в Белогорском районе Крыма, живут 60 львов, включая 20 белых.
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