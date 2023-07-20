https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

"Больше не союзники". Европа оказалась в "украинской ловушке"

"Больше не союзники". Европа оказалась в "украинской ловушке" - РИА Новости, 20.07.2023

"Больше не союзники". Европа оказалась в "украинской ловушке"

Затраты ЕС на помощь Киеву постоянно растут. Официальные лица твердят, что Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется. Однако европейцы вовсю... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:06

специальная военная операция на украине

сша

украина

олаф шольц

жозеп боррель

евросоюз

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Затраты ЕС на помощь Киеву постоянно растут. Официальные лица твердят, что Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется. Однако европейцы вовсю обсуждают неприятные последствия.Статья расходовПрежде всего киевскому режиму покрывают дефицит бюджета. В прошлом году на это потратили 11,6 миллиарда евро, в этом — 18.Один из основных инструментов ЕС по накачиванию Украины оружием — Европейский фонд мира. На 2021-2027-й выделили больше 12 миллиардов. И почти половину — 5,6 миллиарда — уже потратили. На оружие и боеприпасы для ВСУ.Именно из этой "кубышки" финансировали два из трех пунктов "плана Борреля" по обеспечению украинской армии в 2023-м миллионом снарядов.В целом план предусматривает:Плюс к тому — прямые поставки оружия от некоторых государств ЕС.Помощь от отдельных странКонечно, в этом никто не сравнится с США. Вашингтон с января 2022-го по май 2023-го, по данным Кильского института мировой экономики, раскошелился на 70,7 миллиарда евро.Великобритания — на 11, Германия — на 10,7.Япония, ограничившаяся гуманитарной и финансовой помощью, на третьем месте, Канада — на четвертом. За ними Польша, Нидерланды, Дания.На самом деле "восточный фланг" НАТО тратится самоотверженнее. Если Вашингтон и Берлин выделили Украине 0,3 процента ВВП, а Лондон — 0,4, то Эстония — 1,3, Латвия — 1,1, Литва — 1,0, Польша — 0,7. Это половина или треть их расходов на оборону. Никто не спонсирует ВСУ более щедро.Лишь Франция потратила только 0,05 процента ВВП (миллиард евро). И это одна из немногих на континенте попыток вести самостоятельную политику.Первая очередь — за европейцамиКаждый значимый шаг ЕС совершает с подачи США. Но европейцы оказываются даже проворнее американцев.Так, долго обсуждали поставку танков — по инициативе Белого дома. А Франция согласилась первой — в январе. Правда, речь шла об AMX-10 RC — легких колесных машинах. Ни Leclerc, ни его предшественника в классе ОБТ AMX-30 Киев не получил.Англичане присоединились к французам через неделю — с Challenger 2.После этого американцам не стоило труда убедить и немцев передать "Леопарды". Олаф Шольц объяснял: машины подарят, если так же поступят США. И Вашингтон, по его словам, отправит "Абрамсы".Прошло полгода. Кадры с "Леопардами", сожженными в запорожских степях, облетели весь мир. А вот американских M1 в зоне конфликта еще не видели. Обещают в лучшем случае через несколько месяцев. Украинцев только в мае начали тренировать на этих танках.То же самое с дальнобойными ракетами. Британия отправила Киеву Storm Shadow, Франция — ее полный аналог SCALP. А вот Америка, несмотря на постоянные разговоры об ATACMS, не спешит.Не исключено, что сценарий повторится с самолетами. Пока Киев требует F-16, Белый дом активно подбирает аналоги в Старом Свете — шведский JAS 39 Gripen, европейские Tornado и Typhoon и французский Mirage-2000. И объясняет: обучение на F-16 "займет годы".Смена эпохВ Брюсселе убеждены, что без европейской помощи ВСУ обречены на поражение. "Российские войска окажутся у польской границы, наша безопасность уменьшится, а Украина перестанет существовать. Вот что случится", — пугает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.На это накладываются еще и требования США к союзникам по НАТО повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Более того, Вашингтон, как уточняет Politico, пытается принудить партнеров восполнять опустевшие арсеналы именно американским оружием.Собственная промышленность не успевает. Денег достаточно, но не хватает мощностей. А в ВПК опасаются, что после завершения боевых действий, спрос упадет. И открывать новые заводы не спешат.Попытки Брюсселя наладить межгосударственное сотрудничество в этой сфере не дают результата. "Настоящего взаимодействия не было во времена жесткой экономии, когда вокруг твердили о необходимости отстаивать национальную автономию, — приводит Financial Times слова неназванного представителя одного из немецких оборонных предприятий. — Сейчас обратная ситуация. Денег много, но все предлагают держать их в стране и не отдавать другим — даже союзникам".На этом фоне в ЕС усиливаются трения. Как выходить из тупика — непонятно. Но выбирать придется: либо окончательно положиться на США как поставщика вооружений, либо поделиться суверенитетом в области безопасности с Брюсселем, либо двигаться в сторону большей самостоятельности.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

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украина

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, украина, олаф шольц, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины, нато