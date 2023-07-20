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Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества
Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества - РИА Новости, 20.07.2023
Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества
Прокурор Луганской Народной Республики Глеб Михайлов награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную в условиях риска для жизни, соответствующий... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:36
2023-07-20T16:36
2023-07-20T16:36
политика
россия
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокурор Луганской Народной Республики Глеб Михайлов награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную в условиях риска для жизни, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. "За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Михайлова Глеба Леонидовича - прокурора Луганской Народной Республики", - говорится в документе. Михайлов был назначен прокурором республики 29 декабря 2022 года указом президента РФ.
https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, луганская народная республика, владимир путин
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества
Путин подписал указ о награждении прокурора ЛНР Михайлова орденом Мужества