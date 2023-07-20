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Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества - РИА Новости, 20.07.2023
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16:36 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/lnr-1885316976.html
Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества
Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества - РИА Новости, 20.07.2023
Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества
Прокурор Луганской Народной Республики Глеб Михайлов награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную в условиях риска для жизни, соответствующий... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:36
2023-07-20T16:36
политика
россия
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокурор Луганской Народной Республики Глеб Михайлов награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную в условиях риска для жизни, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. "За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Михайлова Глеба Леонидовича - прокурора Луганской Народной Республики", - говорится в документе. Михайлов был назначен прокурором республики 29 декабря 2022 года указом президента РФ.
https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html
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политика, россия, луганская народная республика, владимир путин
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества

Путин подписал указ о награждении прокурора ЛНР Михайлова орденом Мужества

Здание прокуратуры ЛНР в Луганске
Здание прокуратуры ЛНР в Луганске
Здание прокуратуры ЛНР в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокурор Луганской Народной Республики Глеб Михайлов награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную в условиях риска для жизни, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Михайлова Глеба Леонидовича - прокурора Луганской Народной Республики", - говорится в документе.
Михайлов был назначен прокурором республики 29 декабря 2022 года указом президента РФ.
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества
6 июня, 15:40
 
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