https://ria.ru/20230720/lnr-1885316976.html

Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества

Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества - РИА Новости, 20.07.2023

Путин наградил прокурора ЛНР орденом Мужества

Прокурор Луганской Народной Республики Глеб Михайлов награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную в условиях риска для жизни, соответствующий... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:36

2023-07-20T16:36

2023-07-20T16:36

политика

россия

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокурор Луганской Народной Республики Глеб Михайлов награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную в условиях риска для жизни, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. "За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить орденом Мужества Михайлова Глеба Леонидовича - прокурора Луганской Народной Республики", - говорится в документе. Михайлов был назначен прокурором республики 29 декабря 2022 года указом президента РФ.

https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, луганская народная республика, владимир путин