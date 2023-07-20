https://ria.ru/20230720/lavra-1885351400.html

Адвокат Киево-Печерской лавры назвал абсурдным заявление суда

Адвокат Киево-Печерской лавры назвал абсурдным заявление суда - РИА Новости, 20.07.2023

Адвокат Киево-Печерской лавры назвал абсурдным заявление суда

Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман назвал абсурдным заявление киевского суда о том, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры, где они проживают,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:53

2023-07-20T18:53

2023-07-20T18:53

киев

украина

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883431070_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_30f5123bcbd2ef569b7c633a5fb5ddbb.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман назвал абсурдным заявление киевского суда о том, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры, где они проживают, "никак не будет влиять" на них. Заседание суда по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю обители прошло в четверг в Киеве "На судебное заседание сегодня прибыли монахи монастыря, которые сделали заявление о привлечении их к делу в качестве третьего лица, так как их решение об их выселении будет влиять на их права и обязательства. Но суд пренебрег их правом якобы под предлогом, что спор касается только двух юридических лиц. И якобы решение о выселении их из монастыря никак не будет влиять на монахов, которые там проживают. Это абсурдно", - заявил Чекман в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что в дальнейшем в апелляционном порядке будет осуществляться оценка решения суда на предмет его законности. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, сначала был отправлен под домашний арест, а затем – в СИЗО. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Следующее заседание суда по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю пройдет 9 августа.

https://ria.ru/20230720/advokat-1885341933.html

https://ria.ru/20230720/goneniya-1885314574.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, ситуация вокруг упц