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Адвокат Киево-Печерской лавры назвал абсурдным заявление суда - РИА Новости, 20.07.2023
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18:53 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/lavra-1885351400.html
Адвокат Киево-Печерской лавры назвал абсурдным заявление суда
Адвокат Киево-Печерской лавры назвал абсурдным заявление суда - РИА Новости, 20.07.2023
Адвокат Киево-Печерской лавры назвал абсурдным заявление суда
Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман назвал абсурдным заявление киевского суда о том, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры, где они проживают,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:53
2023-07-20T18:53
киев
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман назвал абсурдным заявление киевского суда о том, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры, где они проживают, "никак не будет влиять" на них. Заседание суда по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю обители прошло в четверг в Киеве "На судебное заседание сегодня прибыли монахи монастыря, которые сделали заявление о привлечении их к делу в качестве третьего лица, так как их решение об их выселении будет влиять на их права и обязательства. Но суд пренебрег их правом якобы под предлогом, что спор касается только двух юридических лиц. И якобы решение о выселении их из монастыря никак не будет влиять на монахов, которые там проживают. Это абсурдно", - заявил Чекман в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что в дальнейшем в апелляционном порядке будет осуществляться оценка решения суда на предмет его законности. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, сначала был отправлен под домашний арест, а затем – в СИЗО. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Следующее заседание суда по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю пройдет 9 августа.
https://ria.ru/20230720/advokat-1885341933.html
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киев, украина, ситуация вокруг упц
Киев, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
Адвокат Киево-Печерской лавры назвал абсурдным заявление суда

Адвокат Киево-Печерской лавры Чекман назвал абсурдным заявление суда о выселении монахов

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман назвал абсурдным заявление киевского суда о том, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры, где они проживают, "никак не будет влиять" на них.
Заседание суда по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю обители прошло в четверг в Киеве
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Вчера, 18:06
"На судебное заседание сегодня прибыли монахи монастыря, которые сделали заявление о привлечении их к делу в качестве третьего лица, так как их решение об их выселении будет влиять на их права и обязательства. Но суд пренебрег их правом якобы под предлогом, что спор касается только двух юридических лиц. И якобы решение о выселении их из монастыря никак не будет влиять на монахов, которые там проживают. Это абсурдно", - заявил Чекман в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в дальнейшем в апелляционном порядке будет осуществляться оценка решения суда на предмет его законности.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, сначала был отправлен под домашний арест, а затем – в СИЗО.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Следующее заседание суда по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю пройдет 9 августа.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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