https://ria.ru/20230720/lavra-1885298706.html

Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать

Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать - РИА Новости, 20.07.2023

Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать

Православные верующие, пришедшие на заседание суда в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос выселении монахов из Киево-Печерской лавры, рассказали, что... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:26

2023-07-20T15:26

2023-07-20T15:39

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Православные верующие, пришедшие на заседание суда в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос выселении монахов из Киево-Печерской лавры, рассказали, что они не могут молчать, когда возникла угроза закрытия обители. "Мы не можем спокойно смотреть и молчать в то время, когда возникла угроза закрытия лавры. 26 тысяч человек подписали требования уволить министра культуры Украины, однако он не уволен со своей должности, потому что находится под покровительством президента. Все это ведет к разрушению Киево-Печерской лавры. Министерство культуры хочет закрыть лавру, хочет монахов выгнать. Мы не позволим этого сделать. Я здесь молюсь с 1980 года", - сказала одна из пожилых прихожанок на видео, представленном РИА Новости очевидцами. По ее словам, все те, кто сегодня разрушает лавру, совершают грех. "Этот грех не только на ваших семьях, но и на всем нашем народе. Мы вас не можем поддержать в ваших действиях", - сказала прихожанка. "Мы пришли сюда защищать нашу лавру и священнослужителей, чтобы их не выгоняли из нашего духовного дома. Мы любим свою церковь", - сказал прихожанин, представившийся Богданом. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а затем – в заключение. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.

https://ria.ru/20230719/lavra-1884965731.html

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киев, ситуация вокруг упц, украина, религия