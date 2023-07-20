Рейтинг@Mail.ru
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:26 20.07.2023 (обновлено: 15:39 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/lavra-1885298706.html
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать - РИА Новости, 20.07.2023
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать
Православные верующие, пришедшие на заседание суда в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос выселении монахов из Киево-Печерской лавры, рассказали, что... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:26
2023-07-20T15:39
киев
ситуация вокруг упц
украина
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883431070_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_30f5123bcbd2ef569b7c633a5fb5ddbb.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Православные верующие, пришедшие на заседание суда в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос выселении монахов из Киево-Печерской лавры, рассказали, что они не могут молчать, когда возникла угроза закрытия обители. "Мы не можем спокойно смотреть и молчать в то время, когда возникла угроза закрытия лавры. 26 тысяч человек подписали требования уволить министра культуры Украины, однако он не уволен со своей должности, потому что находится под покровительством президента. Все это ведет к разрушению Киево-Печерской лавры. Министерство культуры хочет закрыть лавру, хочет монахов выгнать. Мы не позволим этого сделать. Я здесь молюсь с 1980 года", - сказала одна из пожилых прихожанок на видео, представленном РИА Новости очевидцами. По ее словам, все те, кто сегодня разрушает лавру, совершают грех. "Этот грех не только на ваших семьях, но и на всем нашем народе. Мы вас не можем поддержать в ваших действиях", - сказала прихожанка. "Мы пришли сюда защищать нашу лавру и священнослужителей, чтобы их не выгоняли из нашего духовного дома. Мы любим свою церковь", - сказал прихожанин, представившийся Богданом. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а затем – в заключение. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
https://ria.ru/20230719/lavra-1884965731.html
https://ria.ru/20230715/lavra-1884366990.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883431070_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_35ec2519c8415800210509f89f948bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, ситуация вокруг упц, украина, религия
Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Религия, Религия
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать

Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать после угрозы закрытия

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Православные верующие, пришедшие на заседание суда в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос выселении монахов из Киево-Печерской лавры, рассказали, что они не могут молчать, когда возникла угроза закрытия обители.
"Мы не можем спокойно смотреть и молчать в то время, когда возникла угроза закрытия лавры. 26 тысяч человек подписали требования уволить министра культуры Украины, однако он не уволен со своей должности, потому что находится под покровительством президента. Все это ведет к разрушению Киево-Печерской лавры. Министерство культуры хочет закрыть лавру, хочет монахов выгнать. Мы не позволим этого сделать. Я здесь молюсь с 1980 года", - сказала одна из пожилых прихожанок на видео, представленном РИА Новости очевидцами.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Наместник Киевской лавры назвал обвинения против него ложными
19 июля, 00:51
По ее словам, все те, кто сегодня разрушает лавру, совершают грех. "Этот грех не только на ваших семьях, но и на всем нашем народе. Мы вас не можем поддержать в ваших действиях", - сказала прихожанка.
«
"Мы пришли сюда защищать нашу лавру и священнослужителей, чтобы их не выгоняли из нашего духовного дома. Мы любим свою церковь", - сказал прихожанин, представившийся Богданом.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а затем – в заключение.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры
15 июля, 14:42
 
РелигияКиевСитуация вокруг УПЦУкраинаРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала