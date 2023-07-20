https://ria.ru/20230720/lavra-1885298706.html
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать - РИА Новости, 20.07.2023
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать
Православные верующие, пришедшие на заседание суда в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос выселении монахов из Киево-Печерской лавры, рассказали, что... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:26
2023-07-20T15:26
2023-07-20T15:39
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Православные верующие, пришедшие на заседание суда в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос выселении монахов из Киево-Печерской лавры, рассказали, что они не могут молчать, когда возникла угроза закрытия обители. "Мы не можем спокойно смотреть и молчать в то время, когда возникла угроза закрытия лавры. 26 тысяч человек подписали требования уволить министра культуры Украины, однако он не уволен со своей должности, потому что находится под покровительством президента. Все это ведет к разрушению Киево-Печерской лавры. Министерство культуры хочет закрыть лавру, хочет монахов выгнать. Мы не позволим этого сделать. Я здесь молюсь с 1980 года", - сказала одна из пожилых прихожанок на видео, представленном РИА Новости очевидцами. По ее словам, все те, кто сегодня разрушает лавру, совершают грех. "Этот грех не только на ваших семьях, но и на всем нашем народе. Мы вас не можем поддержать в ваших действиях", - сказала прихожанка. "Мы пришли сюда защищать нашу лавру и священнослужителей, чтобы их не выгоняли из нашего духовного дома. Мы любим свою церковь", - сказал прихожанин, представившийся Богданом. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а затем – в заключение. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
https://ria.ru/20230719/lavra-1884965731.html
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Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Религия, Религия
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать после угрозы закрытия
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Православные верующие, пришедшие на заседание суда в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос выселении монахов из Киево-Печерской лавры, рассказали, что они не могут молчать, когда возникла угроза закрытия обители.
"Мы не можем спокойно смотреть и молчать в то время, когда возникла угроза закрытия лавры. 26 тысяч человек подписали требования уволить министра культуры Украины
, однако он не уволен со своей должности, потому что находится под покровительством президента. Все это ведет к разрушению Киево-Печерской лавры. Министерство культуры хочет закрыть лавру, хочет монахов выгнать. Мы не позволим этого сделать. Я здесь молюсь с 1980 года", - сказала одна из пожилых прихожанок на видео, представленном РИА Новости очевидцами.
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По ее словам, все те, кто сегодня разрушает лавру, совершают грех. "Этот грех не только на ваших семьях, но и на всем нашем народе. Мы вас не можем поддержать в ваших действиях", - сказала прихожанка.
«
"Мы пришли сюда защищать нашу лавру и священнослужителей, чтобы их не выгоняли из нашего духовного дома. Мы любим свою церковь", - сказал прихожанин, представившийся Богданом.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а затем – в заключение.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
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