https://ria.ru/20230720/latamerika-1885243401.html
Захарова рассказала о попытках ЕС поссорить Латинскую Америку с Россией
Захарова рассказала о попытках ЕС поссорить Латинскую Америку с Россией - РИА Новости, 20.07.2023
Захарова рассказала о попытках ЕС поссорить Латинскую Америку с Россией
Европейские страны на саммите глав государств и правительств ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), прошедшем в Брюсселе,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:53
2023-07-20T11:53
2023-07-20T11:53
в мире
россия
латинская америка
евросоюз
брюссель
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Европейские страны на саммите глав государств и правительств ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), прошедшем в Брюсселе, пытались рассорить латиноамериканцев с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Какая же цель (саммита - ред.)? Использовать заседание с латиноамериканцами для того, чтобы обсуждать не пути выхода из украинского кризиса, а чтобы навязывать западную точку зрения и заставлять латиноамериканцев под ней подписываться. Цель только одна - рассорить, создать трудности в общении России и Латинской Америки, дополнительно показать свой диктат, свои возможности в применении силовых методов", - сказала она на брифинге. По словам Захаровой, Москву с латиноамериканскими странами связывают давние традиции дружбы, культурной близости и взаимовыгодного сотрудничества, поэтому "посеять рознь не удалось и не удастся". Она обратилась к заявлению МИД Никарагуа, отметив, что эта страна не подписала итоговую декларацию саммита и обвинила ЕС в нарушении демократических процедур.
https://ria.ru/20230615/bezviz-1878457503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, латинская америка, евросоюз, брюссель, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Латинская Америка, Евросоюз, Брюссель, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова рассказала о попытках ЕС поссорить Латинскую Америку с Россией
Захарова: страны ЕС на саммите в Брюсселе пытались поссорить Латинскую Америку с Россией