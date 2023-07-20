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Туроператоры назвали курорты с самым дешевым пляжным отдыхом в июле - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
02:06 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/kurort-1885117635.html
Туроператоры назвали курорты с самым дешевым пляжным отдыхом в июле
Туроператоры назвали курорты с самым дешевым пляжным отдыхом в июле - РИА Новости, 20.07.2023
Туроператоры назвали курорты с самым дешевым пляжным отдыхом в июле
Эксперты составили список курортов, где можно дешевле всего отдохнуть у моря в конце июля, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T02:06
2023-07-20T02:06
туризм
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абхазия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эксперты составили список курортов, где можно дешевле всего отдохнуть у моря в конце июля, сообщает АТОР.В рейтинге, который основан на данных федеральной сети турагентств "1001 Тур", все указанные путевки рассчитаны на двоих взрослых, на 10 ночей, и включают перелет из Москвы. Варианты без питания не рассматривались.Топ-5 самых доступных по цене направлений для десятидневного отдыха с вылетом в конце июля возглавляет Абхазия. Туда самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом стоит 53 тысячи рублей на двоих.Далее следует Большой Сочи, где цены на пакетные туры стартуют от 83 тысяч рублей на двоих.Третье место занял Геленджик – по минимальным ценам он стал ниже на 15 процентов, чем был в начале июля. Самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом и трансфером из Сочи можно купить за 96 тысяч рублей на двоих.На четвертом месте – Иссык-Куль (Киргизия). Пляжный отдых на 10 ночей на уже прогревшемся высокогорном озере с перелетом стоит от 99 тысяч рублей на двоих.Анапа дешевле не стала, минимальная цена даже незначительно поднялась (на 2,8 процента). Объясняется это и тем, что курорт почти не затронула непогода, он сейчас "перехватывает" у Крыма туристов, спрос растет. Минимум за турпакет на 10 ночей с перелетом и трансфером из Сочи – 110 тысяч рублей на двоих.По сравнению с началом июля на вылеты 25-31 июля немного упали и минимальные цены на туры в Египет и Турцию (Эгейское побережье) – эти страны вместе с ОАЭ остаются самым доступным дальним зарубежьем для россиян, отмечают в АТОР.Из пляжных направлений без перелета самый дешевый, конечно, Крым – по данным "1001 Тур", 10 ночей в отеле “три звезды” (Керчь) с заездом в период с 25 по 31 июля обойдутся на двоих (с завтраками) всего в 19,7 тысячи рублей.
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новости - туризм, сочи, москва, абхазия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Москва, Абхазия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Туроператоры назвали курорты с самым дешевым пляжным отдыхом в июле

АТОР: Абхазия, Сочи и Геленджик предлагают самый доступный пляжный отдых в июле

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдых туристов в Абхазии
Отдых туристов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эксперты составили список курортов, где можно дешевле всего отдохнуть у моря в конце июля, сообщает АТОР.
В рейтинге, который основан на данных федеральной сети турагентств "1001 Тур", все указанные путевки рассчитаны на двоих взрослых, на 10 ночей, и включают перелет из Москвы. Варианты без питания не рассматривались.
Топ-5 самых доступных по цене направлений для десятидневного отдыха с вылетом в конце июля возглавляет Абхазия. Туда самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом стоит 53 тысячи рублей на двоих.
Далее следует Большой Сочи, где цены на пакетные туры стартуют от 83 тысяч рублей на двоих.
Третье место занял Геленджик – по минимальным ценам он стал ниже на 15 процентов, чем был в начале июля. Самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом и трансфером из Сочи можно купить за 96 тысяч рублей на двоих.
На четвертом месте – Иссык-Куль (Киргизия). Пляжный отдых на 10 ночей на уже прогревшемся высокогорном озере с перелетом стоит от 99 тысяч рублей на двоих.
Анапа дешевле не стала, минимальная цена даже незначительно поднялась (на 2,8 процента). Объясняется это и тем, что курорт почти не затронула непогода, он сейчас "перехватывает" у Крыма туристов, спрос растет. Минимум за турпакет на 10 ночей с перелетом и трансфером из Сочи – 110 тысяч рублей на двоих.
По сравнению с началом июля на вылеты 25-31 июля немного упали и минимальные цены на туры в Египет и Турцию (Эгейское побережье) – эти страны вместе с ОАЭ остаются самым доступным дальним зарубежьем для россиян, отмечают в АТОР.
Из пляжных направлений без перелета самый дешевый, конечно, Крым – по данным "1001 Тур", 10 ночей в отеле “три звезды” (Керчь) с заездом в период с 25 по 31 июля обойдутся на двоих (с завтраками) всего в 19,7 тысячи рублей.
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