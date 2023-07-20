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СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома - РИА Новости, 20.07.2023
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Культура
 
14:01 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/kundera-1885274506.html
СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома
СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома
Супруга чешского и французского писателя Милана Кундеры, который скончался во Франции в возрасте 94 лет, будет хранить его прах дома, но после её смерти урну... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:01
2023-07-20T14:01
культура
франция
милан кундера
в мире
новости культуры
чехословакия
брно
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Супруга чешского и французского писателя Милана Кундеры, который скончался во Франции в возрасте 94 лет, будет хранить его прах дома, но после её смерти урну могут перевезти на родину писателя, в чешский город Брно, сообщило Чешское радио со ссылкой на чешского посла во Франции Михала Флейшмана. Кундера уехал из Чехословакии во Францию в 1975 году. Он автор всемирно известных романов "Невыносимая легкость бытия", "Шутка", "Бессмертие", "Вальс на прощание" и ряда других произведений. Президент Чехии Петр Павел назвал писателя одной из икон чешской культуры и охарактеризовал его смерть как большую потерю. "Урну с прахом (Вера) Кундера намерена оставить дома, а после ее смерти прах могут перевезти на родину Кундеры, в город Брно", - приводит радио слова посла. Как сообщил Флейшман, писатель был кремирован в среду на кладбище Аркёй на юге Парижа. В церемонии участвовала только его жена Вера и руководитель издательства Gallimard Антуан Галлимар, тесно сотрудничавший с писателем.
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франция, милан кундера, в мире, новости культуры, чехословакия, брно
Культура, Франция, Милан Кундера, В мире, Новости культуры, Чехословакия, Брно
СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома

Чешское радио: вдова Кундеры будет хранить прах дома, после ее смерти его перевезут в Брно

© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAФранцузский писатель чешского происхождения Милан Кундера
Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Супруга чешского и французского писателя Милана Кундеры, который скончался во Франции в возрасте 94 лет, будет хранить его прах дома, но после её смерти урну могут перевезти на родину писателя, в чешский город Брно, сообщило Чешское радио со ссылкой на чешского посла во Франции Михала Флейшмана.
Кундера уехал из Чехословакии во Францию в 1975 году. Он автор всемирно известных романов "Невыносимая легкость бытия", "Шутка", "Бессмертие", "Вальс на прощание" и ряда других произведений. Президент Чехии Петр Павел назвал писателя одной из икон чешской культуры и охарактеризовал его смерть как большую потерю.
"Урну с прахом (Вера) Кундера намерена оставить дома, а после ее смерти прах могут перевезти на родину Кундеры, в город Брно", - приводит радио слова посла.
Как сообщил Флейшман, писатель был кремирован в среду на кладбище Аркёй на юге Парижа. В церемонии участвовала только его жена Вера и руководитель издательства Gallimard Антуан Галлимар, тесно сотрудничавший с писателем.
Портрет писателя Милана Кундеры в библиотеки в Брно - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Биография Милана Кундеры
12 июля, 15:56
 
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