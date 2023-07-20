https://ria.ru/20230720/kundera-1885274506.html
СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома
СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома
Супруга чешского и французского писателя Милана Кундеры, который скончался во Франции в возрасте 94 лет, будет хранить его прах дома, но после её смерти урну... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:01
2023-07-20T14:01
2023-07-20T14:01
культура
франция
милан кундера
в мире
новости культуры
чехословакия
брно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883696647_0:108:3046:1821_1920x0_80_0_0_ce27da04b95b4983f1b5b4ce8cf404d1.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Супруга чешского и французского писателя Милана Кундеры, который скончался во Франции в возрасте 94 лет, будет хранить его прах дома, но после её смерти урну могут перевезти на родину писателя, в чешский город Брно, сообщило Чешское радио со ссылкой на чешского посла во Франции Михала Флейшмана. Кундера уехал из Чехословакии во Францию в 1975 году. Он автор всемирно известных романов "Невыносимая легкость бытия", "Шутка", "Бессмертие", "Вальс на прощание" и ряда других произведений. Президент Чехии Петр Павел назвал писателя одной из икон чешской культуры и охарактеризовал его смерть как большую потерю. "Урну с прахом (Вера) Кундера намерена оставить дома, а после ее смерти прах могут перевезти на родину Кундеры, в город Брно", - приводит радио слова посла. Как сообщил Флейшман, писатель был кремирован в среду на кладбище Аркёй на юге Парижа. В церемонии участвовала только его жена Вера и руководитель издательства Gallimard Антуан Галлимар, тесно сотрудничавший с писателем.
https://ria.ru/20230712/kundera-1883779638.html
франция
чехословакия
брно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883696647_343:0:3046:2027_1920x0_80_0_0_d4eff7b5521fa0f65dad7d57697c5861.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, милан кундера, в мире, новости культуры, чехословакия, брно
Культура, Франция, Милан Кундера, В мире, Новости культуры, Чехословакия, Брно
СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома
Чешское радио: вдова Кундеры будет хранить прах дома, после ее смерти его перевезут в Брно