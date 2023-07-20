https://ria.ru/20230720/kundera-1885274506.html

СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома

СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ: вдова Кундеры будет хранить его прах дома

Супруга чешского и французского писателя Милана Кундеры, который скончался во Франции в возрасте 94 лет, будет хранить его прах дома, но после её смерти урну... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:01

2023-07-20T14:01

2023-07-20T14:01

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Супруга чешского и французского писателя Милана Кундеры, который скончался во Франции в возрасте 94 лет, будет хранить его прах дома, но после её смерти урну могут перевезти на родину писателя, в чешский город Брно, сообщило Чешское радио со ссылкой на чешского посла во Франции Михала Флейшмана. Кундера уехал из Чехословакии во Францию в 1975 году. Он автор всемирно известных романов "Невыносимая легкость бытия", "Шутка", "Бессмертие", "Вальс на прощание" и ряда других произведений. Президент Чехии Петр Павел назвал писателя одной из икон чешской культуры и охарактеризовал его смерть как большую потерю. "Урну с прахом (Вера) Кундера намерена оставить дома, а после ее смерти прах могут перевезти на родину Кундеры, в город Брно", - приводит радио слова посла. Как сообщил Флейшман, писатель был кремирован в среду на кладбище Аркёй на юге Парижа. В церемонии участвовала только его жена Вера и руководитель издательства Gallimard Антуан Галлимар, тесно сотрудничавший с писателем.

https://ria.ru/20230712/kundera-1883779638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, милан кундера, в мире, новости культуры, чехословакия, брно