https://ria.ru/20230720/kriminal-1885285242.html

"Ему ничего не будет". Кто жестоко расправился с ребенком в парке Москвы

"Ему ничего не будет". Кто жестоко расправился с ребенком в парке Москвы - РИА Новости, 20.07.2023

"Ему ничего не будет". Кто жестоко расправился с ребенком в парке Москвы

На юге столицы расследуют жестокое убийство 11-летнего мальчика. Подозреваемого задержали по горячим следам. Тот уже признался в преступлении. Однако загадки в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:00

2023-07-20T15:00

2023-07-20T15:53

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. На юге столицы расследуют жестокое убийство 11-летнего мальчика. Подозреваемого задержали по горячим следам. Тот уже признался в преступлении. Однако загадки в деле остаются.Тело в колодцеУтром 19 июля жительница района Нагатинский затон обратилась в полицию с заявлением о пропаже 11-летнего сына. Ушел гулять еще во вторник днем, домой не вернулся. На телефонные звонки не отвечал. Самостоятельные поиски результата не принесли.Оперативники отправились в соседний парк "Коломенское". Спустя несколько часов нашли труп. Тело лежало в колодце, накрытом деревянными досками. Судебные медики насчитали более десяти ножевых ранений.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Расследование взяли на контроль в городской прокуратуре.Позже в Сети опубликовали видеозапись, на которой мальчик заходит в "Коломенское" вместе с приятелем. Через некоторое время его друг покидает парк в одиночестве.Избавился от уликПодозреваемый — 12-летний Даниил (имя несовершеннолетнего изменено). В ходе обыска у него дома полицейские обнаружили застиранную от крови одежду. Школьника задержали и допросили. Он отпирался недолго. Признавшись в убийстве, пояснил, что сделал это спонтанно.По его словам, в тот день приятели, купив сигарет и газировки, устроили пикник. В "Коломенском" поссорились. Это случилось в малолюдной зоне парка. Не сдержав эмоций, Даниил выхватил из кармана нож и несколько раз ударил товарища.Поняв, что натворил, сбросил тело в ближайший коллектор. Дома попытался избавиться от улик. По предварительным данным, о случившемся подросток никому из взрослых не сообщил.Даниил также показал, где спрятал орудие преступления — кухонный нож. Утверждает, что взял его с собой на всякий случай.Следователям предстоит выяснить истинные мотивы подозреваемого. И убедиться в том, что родные Даниила не скрывали преступление.Неполная семьяПо информации источника РИА Новости, погибшего воспитывала одна мать — отец давно переехал в Казахстан. Семья жила скромно, на учете нигде не состояла. Мальчик исправно посещал школу, всегда был одет и накормлен.Отец Даниила умер несколько лет назад. Серьезных проблем с поведением у подростка не было, в школе его характеризуют вполне положительно. Мальчики жили по соседству и общались на протяжении нескольких лет. Иногда ссорились, но потом мирились.Предполагают, что никакого серьезного мотива у Даниила не было, а убийство произошло, когда подростки пытались выяснить, кто из них сильнее.Тюрьма подозреваемому не грозит: уголовная ответственность за особо тяжкие преступления, согласно УК России, наступает с 14-летнего возраста. Максимально возможное наказание — училище закрытого типа.

https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с подростком, подозреваемым в убийстве товарища Кадры с подростком, подозреваемым в убийстве товарища 2023-07-20T15:00 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, москва, россия