https://ria.ru/20230720/kottedzhi-1885224518.html

Опыт коттеджного микрорайона в Приамурье предлагают тиражировать по области

Опыт коттеджного микрорайона в Приамурье предлагают тиражировать по области - РИА Новости, 20.07.2023

Опыт коттеджного микрорайона в Приамурье предлагают тиражировать по области

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил распространить опыт строительства коттеджного микрорайона в селе Ивановка по всей области, сообщает правительство... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:30

2023-07-20T10:30

2023-07-20T10:30

амурская область

василий орлов (губернатор)

сковородино

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил распространить опыт строительства коттеджного микрорайона в селе Ивановка по всей области, сообщает правительство региона. По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" в селе готовят инфраструктуру для коттеджного микрорайона. Здесь уже выполнена отсыпка, уплотнение дорожного полотна, устройство водоотводного канала. Идёт установка бордюрного камня тротуаров и установка водоотводных лотков. Объект готов на 38%. "Мы заранее готовим инфраструктуру для индивидуальной жилищной застройки. В будущем микрорайоне можно возвести более полусотни домов. Территория, где есть дороги и коммуникации, будет привлекательнее для людей и подрядчиков. Этот опыт специалисты смогут использовать при комплексном развитии частного сектора по всей области и не только в рамках госпрограммы КРСТ", - отметил Орлов. Обсуждая в правительстве реализацию госпрограммы, главе региона доложили также о строительстве центра культурного развития и блочно-модульной автоматической котельной в городе Сковородино, детского сада, мини-стадиона и многоквартирного жилого дома в Козьмодемьяновке. Строительство детского сада на 70 мест в Ивановке идет в графике. Рабочие монтируют армокаркас, готовят площадки к укладке бетона. На строительство дошкольного учреждения выделено более 237 миллионов рублей. Работы стартовали весной. Также в Ивановке строится мини-стадион. Он уже готов на 20%. В городе Сковородино на строительной площадке центра культурного развития рабочие готовят скважины под буронабивные сваи и устанавливают арматурные каркасы для них. На создание центра выделено более 400 миллионов рублей. Также в городе Сковородино строится блочно-модульная автоматическая котельная. На участке идут земляные работы. В селе Козьмодемьяновка Тамбовского округа уже возводят третий этаж многоквартирного дома. Работы идут в графике. Губернатор поручил профильным ведомствам и главам на местах держать на особом контроле объекты, которые строятся и модернизируются по госпрограмме "КРСТ".

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сковородино

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), сковородино, амурская область