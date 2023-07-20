https://ria.ru/20230720/kottedzhi-1885224518.html
Опыт коттеджного микрорайона в Приамурье предлагают тиражировать по области
Опыт коттеджного микрорайона в Приамурье предлагают тиражировать по области - РИА Новости, 20.07.2023
Опыт коттеджного микрорайона в Приамурье предлагают тиражировать по области
Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил распространить опыт строительства коттеджного микрорайона в селе Ивановка по всей области, сообщает правительство... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:30
2023-07-20T10:30
2023-07-20T10:30
амурская область
василий орлов (губернатор)
сковородино
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил распространить опыт строительства коттеджного микрорайона в селе Ивановка по всей области, сообщает правительство региона. По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" в селе готовят инфраструктуру для коттеджного микрорайона. Здесь уже выполнена отсыпка, уплотнение дорожного полотна, устройство водоотводного канала. Идёт установка бордюрного камня тротуаров и установка водоотводных лотков. Объект готов на 38%. "Мы заранее готовим инфраструктуру для индивидуальной жилищной застройки. В будущем микрорайоне можно возвести более полусотни домов. Территория, где есть дороги и коммуникации, будет привлекательнее для людей и подрядчиков. Этот опыт специалисты смогут использовать при комплексном развитии частного сектора по всей области и не только в рамках госпрограммы КРСТ", - отметил Орлов. Обсуждая в правительстве реализацию госпрограммы, главе региона доложили также о строительстве центра культурного развития и блочно-модульной автоматической котельной в городе Сковородино, детского сада, мини-стадиона и многоквартирного жилого дома в Козьмодемьяновке. Строительство детского сада на 70 мест в Ивановке идет в графике. Рабочие монтируют армокаркас, готовят площадки к укладке бетона. На строительство дошкольного учреждения выделено более 237 миллионов рублей. Работы стартовали весной. Также в Ивановке строится мини-стадион. Он уже готов на 20%. В городе Сковородино на строительной площадке центра культурного развития рабочие готовят скважины под буронабивные сваи и устанавливают арматурные каркасы для них. На создание центра выделено более 400 миллионов рублей. Также в городе Сковородино строится блочно-модульная автоматическая котельная. На участке идут земляные работы. В селе Козьмодемьяновка Тамбовского округа уже возводят третий этаж многоквартирного дома. Работы идут в графике. Губернатор поручил профильным ведомствам и главам на местах держать на особом контроле объекты, которые строятся и модернизируются по госпрограмме "КРСТ".
https://ria.ru/20230720/invalid-1885222774.html
https://ria.ru/20230718/programma-1884773927.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), сковородино, амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Сковородино, Амурская область
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил распространить опыт строительства коттеджного микрорайона в селе Ивановка по всей области, сообщает правительство региона.
По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" в селе готовят инфраструктуру для коттеджного микрорайона. Здесь уже выполнена отсыпка, уплотнение дорожного полотна, устройство водоотводного канала. Идёт установка бордюрного камня тротуаров и установка водоотводных лотков. Объект готов на 38%.
"Мы заранее готовим инфраструктуру для индивидуальной жилищной застройки. В будущем микрорайоне можно возвести более полусотни домов. Территория, где есть дороги и коммуникации, будет привлекательнее для людей и подрядчиков. Этот опыт специалисты смогут использовать при комплексном развитии частного сектора по всей области и не только в рамках госпрограммы КРСТ", - отметил Орлов.
Обсуждая в правительстве реализацию госпрограммы, главе региона доложили также о строительстве центра культурного развития и блочно-модульной автоматической котельной в городе Сковородино
, детского сада, мини-стадиона и многоквартирного жилого дома в Козьмодемьяновке.
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Строительство детского сада на 70 мест в Ивановке идет в графике. Рабочие монтируют армокаркас, готовят площадки к укладке бетона. На строительство дошкольного учреждения выделено более 237 миллионов рублей. Работы стартовали весной. Также в Ивановке строится мини-стадион. Он уже готов на 20%.
В городе Сковородино на строительной площадке центра культурного развития рабочие готовят скважины под буронабивные сваи и устанавливают арматурные каркасы для них. На создание центра выделено более 400 миллионов рублей. Также в городе Сковородино строится блочно-модульная автоматическая котельная. На участке идут земляные работы. В селе Козьмодемьяновка Тамбовского округа уже возводят третий этаж многоквартирного дома. Работы идут в графике.
Губернатор поручил профильным ведомствам и главам на местах держать на особом контроле объекты, которые строятся и модернизируются по госпрограмме "КРСТ".
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