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В Багдаде собрались сотни протестующих против попыток сожжения Корана - РИА Новости, 20.07.2023
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21:51 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/koran-1885375191.html
В Багдаде собрались сотни протестующих против попыток сожжения Корана
В Багдаде собрались сотни протестующих против попыток сожжения Корана - РИА Новости, 20.07.2023
В Багдаде собрались сотни протестующих против попыток сожжения Корана
Сотни иракских граждан собрались в четверг в центре Багдада на акцию протеста против очередных попыток сожжения Корана в Швеции, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:51
2023-07-20T21:51
в мире
швеция
ахмед абуль гейт
багдад (город)
ирак
лига арабских государств
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БАГДАД, 20 июл - РИА Новости. Сотни иракских граждан собрались в четверг в центре Багдада на акцию протеста против очередных попыток сожжения Корана в Швеции, сообщает корреспондент РИА Новости. Демонстрация в настоящий момент проходит на площади Тахрир в центре иракской столицы. Протестующие пронесли копии Корана, транспаранты, изображения религиозных лидеров и флаги Ирака. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230720/koran-1885360960.html
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швеция
багдад (город)
ирак
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в мире, швеция, ахмед абуль гейт, багдад (город), ирак, лига арабских государств
В мире, Швеция, Ахмед Абуль Гейт, Багдад (город), Ирак, Лига арабских государств
В Багдаде собрались сотни протестующих против попыток сожжения Корана

В Багдаде собрались сотни протестующих против попыток сожжения Корана в Швеции

© AP Photo / Vahid SalemiКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Коран. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 20 июл - РИА Новости. Сотни иракских граждан собрались в четверг в центре Багдада на акцию протеста против очередных попыток сожжения Корана в Швеции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация в настоящий момент проходит на площади Тахрир в центре иракской столицы.
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Протестующие пронесли копии Корана, транспаранты, изображения религиозных лидеров и флаги Ирака.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
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