Постпред в Вене назвал акции сожжения Корана в Европе вандализмом
Постпред в Вене Ульянов назвал безосновательные сожжения Корана в Европе актами вандализма
© AP Photo / Vahid SalemiДемонстрация у посольства Швеции в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своем телеграм-канале, что проводимые в европейских странах акции с сожжением Корана безосновательны, а также представляют собой акты вандализма, которые нацелены на оскорбление чувств мусульман.
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"Случаи сожжения Корана в некоторых европейских странах являются актами вандализма, направленными на оскорбление религиозных чувств мусульман", - сообщил Ульянов.
Он добавил, что выдаваемые местными властями разрешения на проведение подобных акций не имеют никаких оснований и не связаны с выражением свободы слова.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.