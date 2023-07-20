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"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом" - РИА Новости, 20.07.2023
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05:00 20.07.2023 (обновлено: 07:43 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/konets-1885196398.html
"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом"
"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом" - РИА Новости, 20.07.2023
"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом"
Украине настанет конец в случае прекращения Западом финансовой и военной поддержки, написал военный обозреватель Чэнь Фэн на портале "Гуаньча". РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:00
2023-07-20T07:43
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украине настанет конец в случае прекращения Западом финансовой и военной поддержки, написал военный обозреватель Чэнь Фэн на портале "Гуаньча".&quot;Помощь НАТО не вырастет. С отправкой денег и боеприпасов уже возникают проблемы, а страны Запада — политически, финансово и социально — начинают уставать от этого бесконечного конфликта и новых требований Зеленского. &lt;...&gt; Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец&quot;, — заявил Чэнь.Журналист также добавил, что цели Украины — войти в состав НАТО в обход устава и захватить Крым и Донбасс — в корне противоречат интересам альянса. Для Зеленского, заключил автор, это тупик, из-за которого украинский лидер находится в отчаянии.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, киев, украина, китай, нато, сергей лавров
В мире, Киев, Украина, Китай, НАТО, Сергей Лавров
"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом"

Гуаньча: Украине настанет конец в случае прекращения западной поддержки

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украине настанет конец в случае прекращения Западом финансовой и военной поддержки, написал военный обозреватель Чэнь Фэн на портале "Гуаньча".
«

"Помощь НАТО не вырастет. С отправкой денег и боеприпасов уже возникают проблемы, а страны Запада — политически, финансово и социально — начинают уставать от этого бесконечного конфликта и новых требований Зеленского. <...> Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец", — заявил Чэнь.

Журналист также добавил, что цели Украины — войти в состав НАТО в обход устава и захватить Крым и Донбасс — в корне противоречат интересам альянса. Для Зеленского, заключил автор, это тупик, из-за которого украинский лидер находится в отчаянии.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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