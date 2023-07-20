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"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом"

"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом" - РИА Новости, 20.07.2023

"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом"

Украине настанет конец в случае прекращения Западом финансовой и военной поддержки, написал военный обозреватель Чэнь Фэн на портале "Гуаньча". РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T05:00

2023-07-20T05:00

2023-07-20T07:43

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украине настанет конец в случае прекращения Западом финансовой и военной поддержки, написал военный обозреватель Чэнь Фэн на портале "Гуаньча"."Помощь НАТО не вырастет. С отправкой денег и боеприпасов уже возникают проблемы, а страны Запада — политически, финансово и социально — начинают уставать от этого бесконечного конфликта и новых требований Зеленского. <...> Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец", — заявил Чэнь.Журналист также добавил, что цели Украины — войти в состав НАТО в обход устава и захватить Крым и Донбасс — в корне противоречат интересам альянса. Для Зеленского, заключил автор, это тупик, из-за которого украинский лидер находится в отчаянии.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html

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в мире, киев, украина, китай, нато, сергей лавров