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Колледжи Минкультуры Подмосковья выпустили свыше 220 студентов-отличников - РИА Новости, 20.07.2023
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Новости Подмосковья
 
11:26 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/kolledzhi-1885237166.html
Колледжи Минкультуры Подмосковья выпустили свыше 220 студентов-отличников
Колледжи Минкультуры Подмосковья выпустили свыше 220 студентов-отличников - РИА Новости, 20.07.2023
Колледжи Минкультуры Подмосковья выпустили свыше 220 студентов-отличников
Четыре колледжа, подведомственных министерству культуры и туризма Подмосковья, в текущем году выпустили 410 специалистов, из них 223 получили красные дипломы,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:26
2023-07-20T11:26
новости подмосковья
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колледжи
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четыре колледжа, подведомственных министерству культуры и туризма Подмосковья, в текущем году выпустили 410 специалистов, из них 223 получили красные дипломы, сообщает пресс-служба министерства. "Больше всего студентов-отличников выпустил Московский Губернский колледж искусств – из 276 выпускников красный диплом получили 163. На втором месте Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина. Из 51 выпускника красный диплом получили 27, то есть больше половины", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, 224 выпускника планируют поступать в вузы сферы культуры и искусства. По статистике примерно половина ребят продолжают обучение в высших учебных заведениях и столько же устраиваются работать по специальности. Выпускники колледжей работают в домах культуры, школах искусств и концертных организациях. Как отметили в пресс-службе, в числе популярных вузов для выпускников колледжей Каклюгина выделила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, Российскую академию музыки им. Гнесиных, Академический художественный институт имени В.И. Сурикова, Московский государственный институт культуры. Почти две тысячи студентов проходят обучение в колледжах сферы культуры в Московской области. В среднем конкурс при поступлении составляет три человека на место. Обучаться можно по специальностям "Вокальное искусство", "Фортепиано", "Духовые и ударные инструменты", "Инструменты народного оркестра", "Хоровое дирижирование", "Актерское искусство" и прочим.
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московская область (подмосковье), колледжи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Колледжи

Колледжи Минкультуры Подмосковья выпустили свыше 220 студентов-отличников

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиКолледжи Минкультуры Подмосковья выпустили свыше 220 студентов-отличников
Колледжи Минкультуры Подмосковья выпустили свыше 220 студентов-отличников - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Колледжи Минкультуры Подмосковья выпустили свыше 220 студентов-отличников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четыре колледжа, подведомственных министерству культуры и туризма Подмосковья, в текущем году выпустили 410 специалистов, из них 223 получили красные дипломы, сообщает пресс-служба министерства.
"Больше всего студентов-отличников выпустил Московский Губернский колледж искусств – из 276 выпускников красный диплом получили 163. На втором месте Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина. Из 51 выпускника красный диплом получили 27, то есть больше половины", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
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По ее словам, 224 выпускника планируют поступать в вузы сферы культуры и искусства. По статистике примерно половина ребят продолжают обучение в высших учебных заведениях и столько же устраиваются работать по специальности. Выпускники колледжей работают в домах культуры, школах искусств и концертных организациях.
Как отметили в пресс-службе, в числе популярных вузов для выпускников колледжей Каклюгина выделила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, Российскую академию музыки им. Гнесиных, Академический художественный институт имени В.И. Сурикова, Московский государственный институт культуры.
Почти две тысячи студентов проходят обучение в колледжах сферы культуры в Московской области. В среднем конкурс при поступлении составляет три человека на место. Обучаться можно по специальностям "Вокальное искусство", "Фортепиано", "Духовые и ударные инструменты", "Инструменты народного оркестра", "Хоровое дирижирование", "Актерское искусство" и прочим.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Колледжи
 
 
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