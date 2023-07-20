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Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать - РИА Новости, 20.07.2023
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17:08 20.07.2023 (обновлено: 17:14 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/kokteyl-1885326643.html
Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать
Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать - РИА Новости, 20.07.2023
Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:08
2023-07-20T17:14
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде. Как 18 июля рассказал РИА Новости информированный источник, в понедельник вечером у мавзолея Ленина был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Его доставили в отделение полиции. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании Старчукову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ему вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать

Следствие попросило ареста мужчины, задержанного с коктейлем Молотова на Красной площади

© AP Photo / Alfredo ZunigaБутылки с зажигательной смесью
Бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Бутылки с зажигательной смесью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде.
Как 18 июля рассказал РИА Новости информированный источник, в понедельник вечером у мавзолея Ленина был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Его доставили в отделение полиции.
«
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании Старчукову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ему вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка
1 июля, 19:57
 
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