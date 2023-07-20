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Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать
Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать - РИА Новости, 20.07.2023
Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:08
2023-07-20T17:08
2023-07-20T17:14
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде. Как 18 июля рассказал РИА Новости информированный источник, в понедельник вечером у мавзолея Ленина был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Его доставили в отделение полиции. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании Старчукову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ему вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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Происшествия, Россия, Москва
Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать
Следствие попросило ареста мужчины, задержанного с коктейлем Молотова на Красной площади