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МВД заявило о росте числа киберпреступлений - РИА Новости, 20.07.2023
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13:57 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/kiberprestupleniya-1885273664.html
МВД заявило о росте числа киберпреступлений
МВД заявило о росте числа киберпреступлений - РИА Новости, 20.07.2023
МВД заявило о росте числа киберпреступлений
В России по итогам первого полугодия более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, по-прежнему остаются... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:57
2023-07-20T13:57
ирина волк
россия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В России по итогам первого полугодия более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, по-прежнему остаются актуальными вопросы комплектования профильных подразделений МВД РФ, сообщила журналистам представитель ведомства Ирина Волк. "Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями", - сказала Волк. Как ранее сообщали РИА Новости в МВД РФ, за последние пять лет преступность с использованием IT-технологий увеличилась в три раза - с 174,7 тысячи в 2018 году до 522 тысяч в 2022 году.
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ирина волк, россия
Ирина Волк, Россия
МВД заявило о росте числа киберпреступлений

Представитель МВД Волк: количество киберпреступлений возросло на 28 процентов за полгода

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В России по итогам первого полугодия более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, по-прежнему остаются актуальными вопросы комплектования профильных подразделений МВД РФ, сообщила журналистам представитель ведомства Ирина Волк.
"Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями", - сказала Волк.
Как ранее сообщали РИА Новости в МВД РФ, за последние пять лет преступность с использованием IT-технологий увеличилась в три раза - с 174,7 тысячи в 2018 году до 522 тысяч в 2022 году.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой"
27 мая, 18:30
 
Ирина ВолкРоссия
 
 
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