https://ria.ru/20230720/kiberprestupleniya-1885273664.html

МВД заявило о росте числа киберпреступлений

МВД заявило о росте числа киберпреступлений - РИА Новости, 20.07.2023

МВД заявило о росте числа киберпреступлений

В России по итогам первого полугодия более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, по-прежнему остаются... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:57

2023-07-20T13:57

2023-07-20T13:57

ирина волк

россия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В России по итогам первого полугодия более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, по-прежнему остаются актуальными вопросы комплектования профильных подразделений МВД РФ, сообщила журналистам представитель ведомства Ирина Волк. "Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями", - сказала Волк. Как ранее сообщали РИА Новости в МВД РФ, за последние пять лет преступность с использованием IT-технологий увеличилась в три раза - с 174,7 тысячи в 2018 году до 522 тысяч в 2022 году.

https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874567234.html

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ирина волк, россия