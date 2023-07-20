https://ria.ru/20230720/kiberprestupleniya-1885273664.html
МВД заявило о росте числа киберпреступлений
МВД заявило о росте числа киберпреступлений - РИА Новости, 20.07.2023
МВД заявило о росте числа киберпреступлений
В России по итогам первого полугодия более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, по-прежнему остаются... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:57
2023-07-20T13:57
2023-07-20T13:57
ирина волк
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В России по итогам первого полугодия более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, по-прежнему остаются актуальными вопросы комплектования профильных подразделений МВД РФ, сообщила журналистам представитель ведомства Ирина Волк. "Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями", - сказала Волк. Как ранее сообщали РИА Новости в МВД РФ, за последние пять лет преступность с использованием IT-технологий увеличилась в три раза - с 174,7 тысячи в 2018 году до 522 тысяч в 2022 году.
https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874567234.html
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ирина волк, россия
МВД заявило о росте числа киберпреступлений
Представитель МВД Волк: количество киберпреступлений возросло на 28 процентов за полгода
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В России по итогам первого полугодия более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, по-прежнему остаются актуальными вопросы комплектования профильных подразделений МВД РФ, сообщила журналистам представитель ведомства Ирина Волк.
"Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями", - сказала Волк.
Как ранее сообщали РИА Новости в МВД РФ, за последние пять лет преступность с использованием IT-технологий увеличилась в три раза - с 174,7 тысячи в 2018 году до 522 тысяч в 2022 году.
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