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СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае - РИА Новости, 20.07.2023
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23:37 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/khakery-1885383505.html
СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае
СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае
Связанные с китайскими властями хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч писем, сообщила газета... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:37
2023-07-20T23:37
в мире
технологии
сша
пекин
китай
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Связанные с китайскими властями хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч писем, сообщила газета Wall Street Journal. Жертвой кибервзломщиков, по сведениям анонимных источников издания, также стал куратор восточноазиатского направления в госдепартаменте Дэниел Критенбринк. "Хакеры, связанные с Пекином, получили доступ к аккаунту электронной почти посла США в Китае Николаса Бернса в рамках атаки, которая, как считается, скомпрометировала по меньшей мере сотни тысяч электронных писем правительства США", - сказано в публикации. Электронная почта обоих дипломатов содержала несекретные документы, но могла обеспечить хакеров информацией о планировании визитов американских чиновников и подробностями внутриведомственной дискуссии по поводу двусторонних отношений, говорится в статье.
https://ria.ru/20230714/kiberbezopasnost-1884215618.html
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в мире, технологии, сша, пекин, китай
В мире, Технологии, США, Пекин, Китай
СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае

Wall Street Journal: хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Связанные с китайскими властями хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч писем, сообщила газета Wall Street Journal.
Жертвой кибервзломщиков, по сведениям анонимных источников издания, также стал куратор восточноазиатского направления в госдепартаменте Дэниел Критенбринк.
«
"Хакеры, связанные с Пекином, получили доступ к аккаунту электронной почти посла США в Китае Николаса Бернса в рамках атаки, которая, как считается, скомпрометировала по меньшей мере сотни тысяч электронных писем правительства США", - сказано в публикации.
Электронная почта обоих дипломатов содержала несекретные документы, но могла обеспечить хакеров информацией о планировании визитов американских чиновников и подробностями внутриведомственной дискуссии по поводу двусторонних отношений, говорится в статье.
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14 июля, 14:48
 
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