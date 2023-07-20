https://ria.ru/20230720/khakery-1885383505.html

СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае

СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае

Связанные с китайскими властями хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч писем, сообщила газета... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:37

2023-07-20T23:37

2023-07-20T23:37

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Связанные с китайскими властями хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса и получили доступ к сотням тысяч писем, сообщила газета Wall Street Journal. Жертвой кибервзломщиков, по сведениям анонимных источников издания, также стал куратор восточноазиатского направления в госдепартаменте Дэниел Критенбринк. "Хакеры, связанные с Пекином, получили доступ к аккаунту электронной почти посла США в Китае Николаса Бернса в рамках атаки, которая, как считается, скомпрометировала по меньшей мере сотни тысяч электронных писем правительства США", - сказано в публикации. Электронная почта обоих дипломатов содержала несекретные документы, но могла обеспечить хакеров информацией о планировании визитов американских чиновников и подробностями внутриведомственной дискуссии по поводу двусторонних отношений, говорится в статье.

https://ria.ru/20230714/kiberbezopasnost-1884215618.html

сша

пекин

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, пекин, китай