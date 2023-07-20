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Хакеры опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/khakery-1885203916.html
Хакеры опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ
Хакеры опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ - РИА Новости, 20.07.2023
Хакеры опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ
Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные на еще 1700 сотрудников Службы безопасности Украины, а также на 2000 военнослужащих ВМФ Украины. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:06
2023-07-20T08:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белгородская область
россия
служба безопасности украины
нато
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные на еще 1700 сотрудников Службы безопасности Украины, а также на 2000 военнослужащих ВМФ Украины. Как заявили РИА Новости в хакерской группировке, данные на сотрудников СБУ были опубликованы ими в рамках ответа на совершенный СБУ теракт на Крымском мосту. Также хакерами были "слиты" данные на участников волонтерской организации UA Cats Division, собирающей донаты на морские дроны для Украины. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени. Ранее RaHDit неоднократно публиковали данные на сотрудников СБУ, украинских националистов и боевиков, данные на офицеров НАТО, воющих против РФ, наемников и т.д.
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украина
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в мире, украина, белгородская область, россия, служба безопасности украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белгородская область, Россия, Служба безопасности Украины, НАТО
Хакеры опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ

Хакеры RaHDit опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ и 2000 военных ВМФ Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные на еще 1700 сотрудников Службы безопасности Украины, а также на 2000 военнослужащих ВМФ Украины.
Как заявили РИА Новости в хакерской группировке, данные на сотрудников СБУ были опубликованы ими в рамках ответа на совершенный СБУ теракт на Крымском мосту.
Также хакерами были "слиты" данные на участников волонтерской организации UA Cats Division, собирающей донаты на морские дроны для Украины.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Ранее RaHDit неоднократно публиковали данные на сотрудников СБУ, украинских националистов и боевиков, данные на офицеров НАТО, воющих против РФ, наемников и т.д.
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелгородская областьРоссияСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
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