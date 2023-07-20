https://ria.ru/20230720/khakery-1885203916.html

Хакеры опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ

Хакеры опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ - РИА Новости, 20.07.2023

Хакеры опубликовали данные еще 1700 сотрудников СБУ

Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные на еще 1700 сотрудников Службы безопасности Украины, а также на 2000 военнослужащих ВМФ Украины. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:06

2023-07-20T08:06

2023-07-20T08:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белгородская область

россия

служба безопасности украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные на еще 1700 сотрудников Службы безопасности Украины, а также на 2000 военнослужащих ВМФ Украины. Как заявили РИА Новости в хакерской группировке, данные на сотрудников СБУ были опубликованы ими в рамках ответа на совершенный СБУ теракт на Крымском мосту. Также хакерами были "слиты" данные на участников волонтерской организации UA Cats Division, собирающей донаты на морские дроны для Украины. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени. Ранее RaHDit неоднократно публиковали данные на сотрудников СБУ, украинских националистов и боевиков, данные на офицеров НАТО, воющих против РФ, наемников и т.д.

https://ria.ru/20230720/perevozchiki-1885203315.html

украина

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, белгородская область, россия, служба безопасности украины, нато