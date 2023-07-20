https://ria.ru/20230720/khakery-1885203755.html

Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту

Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту - РИА Новости, 20.07.2023

Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту

Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:06

2023-07-20T08:06

2023-07-20T09:38

украина

служба безопасности украины

республика крым

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. "Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой", — сказали РИА Новости в группировке. Как следует из расследования хакеров, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 километрах от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее. Позднее танкеры встретились в море. Хакеры считают, что в этот момент с одного из судов дроны были перегружены на другое. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDit, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно.Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля.Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля.По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade — Валлетта (Мальта), владелец — Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency). Порт приписки Beks Loyal — Пирей (Греция), владелец — Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.Второе судно значительно крупнее: 228 метров длиной против 140 метров.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

https://ria.ru/20230719/ataka-1885016840.html

https://ria.ru/20230719/terakt-1885114798.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, служба безопасности украины, республика крым, чп на крымском мосту