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Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту - РИА Новости, 20.07.2023
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08:06 20.07.2023 (обновлено: 09:38 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/khakery-1885203755.html
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту - РИА Новости, 20.07.2023
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:06
2023-07-20T09:38
украина
служба безопасности украины
республика крым
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. "Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой", — сказали РИА Новости в группировке. Как следует из расследования хакеров, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 километрах от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее. Позднее танкеры встретились в море. Хакеры считают, что в этот момент с одного из судов дроны были перегружены на другое. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDit, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно.Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля.Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля.По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade — Валлетта (Мальта), владелец — Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping &amp; Agency). Порт приписки Beks Loyal — Пирей (Греция), владелец — Owner Beks Shipmanagement &amp; Trading A.S.Второе судно значительно крупнее: 228 метров длиной против 140 метров.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
https://ria.ru/20230719/ataka-1885016840.html
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украина, служба безопасности украины, республика крым, чп на крымском мосту
Украина, Служба безопасности Украины, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту

RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту.
"Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой", — сказали РИА Новости в группировке.
Как следует из расследования хакеров, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 километрах от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее.
Позднее танкеры встретились в море.
Хакеры считают, что в этот момент с одного из судов дроны были перегружены на другое. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDit, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
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Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно.
Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля.
Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля.
По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade — Валлетта (Мальта), владелец — Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency). Порт приписки Beks Loyal — Пирей (Греция), владелец — Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.
Второе судно значительно крупнее: 228 метров длиной против 140 метров.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
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