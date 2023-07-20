https://ria.ru/20230720/karty-1885369617.html
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay - РИА Новости, 20.07.2023
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay
Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:00
2023-07-20T21:00
2023-07-20T21:40
экономика
технологии
сша
канада
солидарность
тинькофф. кредитные системы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97979/25/979792553_0:120:2500:1526_1920x0_80_0_0_68ce0ca0a364bf2503d6f2aab016b8d4.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в поддержке банка. Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк". "Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме", - ответил сотрудник поддержки на вопрос, продолжает ли кредитная организация выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay. В банке не уточнили, продолжат ли карты работать за границей. При этом находящиеся сейчас за рубежом клиенты банка в профильном чате сообщили, что пока с них можно снять наличные.
https://ria.ru/20230720/tinkoff-1885361282.html
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97979/25/979792553_207:0:2396:1642_1920x0_80_0_0_7d316de4234e06aa34427da8c31e7c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, канада, солидарность, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Технологии, США, Канада, Солидарность, Тинькофф. Кредитные Системы
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать UnionPay после введения санкций США