https://ria.ru/20230720/karty-1885369617.html

Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay

Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay - РИА Новости, 20.07.2023

Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay

Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:00

2023-07-20T21:00

2023-07-20T21:40

экономика

технологии

сша

канада

солидарность

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в поддержке банка. Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк". "Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме", - ответил сотрудник поддержки на вопрос, продолжает ли кредитная организация выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay. В банке не уточнили, продолжат ли карты работать за границей. При этом находящиеся сейчас за рубежом клиенты банка в профильном чате сообщили, что пока с них можно снять наличные.

https://ria.ru/20230720/tinkoff-1885361282.html

сша

канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, сша, канада, солидарность, тинькофф. кредитные системы