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Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay - РИА Новости, 20.07.2023
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21:00 20.07.2023 (обновлено: 21:40 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/karty-1885369617.html
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay - РИА Новости, 20.07.2023
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay
Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:00
2023-07-20T21:40
экономика
технологии
сша
канада
солидарность
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в поддержке банка. Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк". "Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме", - ответил сотрудник поддержки на вопрос, продолжает ли кредитная организация выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay. В банке не уточнили, продолжат ли карты работать за границей. При этом находящиеся сейчас за рубежом клиенты банка в профильном чате сообщили, что пока с них можно снять наличные.
https://ria.ru/20230720/tinkoff-1885361282.html
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экономика, технологии, сша, канада, солидарность, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Технологии, США, Канада, Солидарность, Тинькофф. Кредитные Системы
Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay

Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать UnionPay после введения санкций США

© РИА Новости / Анар МовсумовКоммерческий банк "Солидарность"
Коммерческий банк Солидарность - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Коммерческий банк "Солидарность". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в поддержке банка.
Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк".
«
"Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме", - ответил сотрудник поддержки на вопрос, продолжает ли кредитная организация выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay.
В банке не уточнили, продолжат ли карты работать за границей. При этом находящиеся сейчас за рубежом клиенты банка в профильном чате сообщили, что пока с них можно снять наличные.
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Карты UnionPay Тинькофф перестанут работать за границей 21 июля
Вчера, 19:57
 
ЭкономикаТехнологииСШАКанадаСолидарностьТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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