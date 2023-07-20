Рейтинг@Mail.ru
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:01 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/kaminskiy-1885312063.html
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП - РИА Новости, 20.07.2023
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП
Автор хитов Льва Лещенко, композитор и писатель Семен Каминский попал в подмосковную больницу после ДТП на 74-м километре автодороги М-2. Об этом сообщил "Пятый РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:01
2023-07-20T17:01
шоубиз
лев лещенко
музыка
валентина толкунова
людмила гурченко
происшествия
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885314183_78:0:3139:1722_1920x0_80_0_0_74bdb7176662f377856064762fbfaf5e.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Автор хитов Льва Лещенко, композитор и писатель Семен Каминский попал в подмосковную больницу после ДТП на 74-м километре автодороги М-2. Об этом сообщил "Пятый канал".По данным источника, 82-летний музыкант получил внутричерепную травму. О состоянии пострадавшего не сообщается. Подробности ДТП также остались неизвестны.Семен Каминский писал композиции для многих звезд советской и российской эстрады – Людмилы Гурченко, Валерия Леонтьева, Валентины Толкуновой, Клавдии Шульженко и многих других. В 1995 году автор стал лауреатом премии "Песня года" за композицию "Старый вальс" в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова. Каминский также занимался бизнесом – у него несколько магазинов в Москве.
https://ria.ru/20230714/katina-1884214037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885314183_646:0:2942:1722_1920x0_80_0_0_429072157035e727de123df81ffa04c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лев лещенко, музыка, валентина толкунова, людмила гурченко, происшествия, знаменитости
Шоубиз, Лев Лещенко, Музыка, Валентина Толкунова, Людмила Гурченко, Происшествия, Знаменитости
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП

Автор хитов Льва Лещенко Семен Каминский попал в больницу после ДТП

© иван сан / YouTubeСемен Каминский. Кадр видео
Семен Каминский. Кадр видео
© иван сан / YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Автор хитов Льва Лещенко, композитор и писатель Семен Каминский попал в подмосковную больницу после ДТП на 74-м километре автодороги М-2. Об этом сообщил "Пятый канал".
По данным источника, 82-летний музыкант получил внутричерепную травму. О состоянии пострадавшего не сообщается. Подробности ДТП также остались неизвестны.
Семен Каминский писал композиции для многих звезд советской и российской эстрады – Людмилы Гурченко, Валерия Леонтьева, Валентины Толкуновой, Клавдии Шульженко и многих других.
В 1995 году автор стал лауреатом премии "Песня года" за композицию "Старый вальс" в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова.
Каминский также занимался бизнесом – у него несколько магазинов в Москве.
Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына
14 июля, 15:11
 
ШоубизЛев ЛещенкоМузыкаВалентина ТолкуноваЛюдмила ГурченкоПроисшествияЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала