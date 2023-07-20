https://ria.ru/20230720/kaminskiy-1885312063.html
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП - РИА Новости, 20.07.2023
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП
Автор хитов Льва Лещенко, композитор и писатель Семен Каминский попал в подмосковную больницу после ДТП на 74-м километре автодороги М-2. Об этом сообщил "Пятый РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:01
2023-07-20T17:01
2023-07-20T17:01
шоубиз
лев лещенко
музыка
валентина толкунова
людмила гурченко
происшествия
знаменитости
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Автор хитов Льва Лещенко, композитор и писатель Семен Каминский попал в подмосковную больницу после ДТП на 74-м километре автодороги М-2. Об этом сообщил "Пятый канал".По данным источника, 82-летний музыкант получил внутричерепную травму. О состоянии пострадавшего не сообщается. Подробности ДТП также остались неизвестны.Семен Каминский писал композиции для многих звезд советской и российской эстрады – Людмилы Гурченко, Валерия Леонтьева, Валентины Толкуновой, Клавдии Шульженко и многих других. В 1995 году автор стал лауреатом премии "Песня года" за композицию "Старый вальс" в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова. Каминский также занимался бизнесом – у него несколько магазинов в Москве.
https://ria.ru/20230714/katina-1884214037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лев лещенко, музыка, валентина толкунова, людмила гурченко, происшествия, знаменитости
Шоубиз, Лев Лещенко, Музыка, Валентина Толкунова, Людмила Гурченко, Происшествия, Знаменитости
Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП
Автор хитов Льва Лещенко Семен Каминский попал в больницу после ДТП
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Автор хитов Льва Лещенко, композитор и писатель Семен Каминский попал в подмосковную больницу после ДТП на 74-м километре автодороги М-2. Об этом сообщил
"Пятый канал".
По данным источника, 82-летний музыкант получил внутричерепную травму. О состоянии пострадавшего не сообщается. Подробности ДТП также остались неизвестны.
Семен Каминский писал композиции для многих звезд советской и российской эстрады – Людмилы Гурченко, Валерия Леонтьева, Валентины Толкуновой, Клавдии Шульженко и многих других.
В 1995 году автор стал лауреатом премии "Песня года" за композицию "Старый вальс" в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова.
Каминский также занимался бизнесом – у него несколько магазинов в Москве.
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