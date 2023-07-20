https://ria.ru/20230720/kaminskiy-1885312063.html

Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП

Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП - РИА Новости, 20.07.2023

Автор хитов Лещенко попал в больницу после ДТП

Автор хитов Льва Лещенко, композитор и писатель Семен Каминский попал в подмосковную больницу после ДТП на 74-м километре автодороги М-2. Об этом сообщил "Пятый РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:01

2023-07-20T17:01

2023-07-20T17:01

шоубиз

лев лещенко

музыка

валентина толкунова

людмила гурченко

происшествия

знаменитости

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Автор хитов Льва Лещенко, композитор и писатель Семен Каминский попал в подмосковную больницу после ДТП на 74-м километре автодороги М-2. Об этом сообщил "Пятый канал".По данным источника, 82-летний музыкант получил внутричерепную травму. О состоянии пострадавшего не сообщается. Подробности ДТП также остались неизвестны.Семен Каминский писал композиции для многих звезд советской и российской эстрады – Людмилы Гурченко, Валерия Леонтьева, Валентины Толкуновой, Клавдии Шульженко и многих других. В 1995 году автор стал лауреатом премии "Песня года" за композицию "Старый вальс" в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова. Каминский также занимался бизнесом – у него несколько магазинов в Москве.

https://ria.ru/20230714/katina-1884214037.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лев лещенко, музыка, валентина толкунова, людмила гурченко, происшествия, знаменитости