https://ria.ru/20230720/iznasilovanie-1885364525.html
В Гатчине у подозреваемого в изнасиловании подростка нашли оружие
В Гатчине у подозреваемого в изнасиловании подростка нашли оружие - РИА Новости, 20.07.2023
В Гатчине у подозреваемого в изнасиловании подростка нашли оружие
Оружие и более 400 патронов найдены при обыске в доме и гараже у подозреваемого в изнасиловании подростка в Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:18
2023-07-20T20:18
2023-07-20T20:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Оружие и более 400 патронов найдены при обыске в доме и гараже у подозреваемого в изнасиловании подростка в Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области. "Сотрудниками главка по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего был задержан 49-летний мужчина", - сообщает пресс-служба. Предварительно установлено, что ночью 27 июня в своем доме в поселке Пригородный в Гатчинском районе Ленобласти он совершил противоправные действия в отношении 15-летнего подростка. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). "В ходе обысков дома и в гараже на улице Восстания в Кронштадте полицейскими обнаружены и изъяты 17 предметов, конструктивно схожих с оружием, семь нарезных стволов, 440 патронов разного калибра", - добавили в пресс-службе. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.
https://ria.ru/20230720/prigovor-1885284517.html
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происшествия, гатчина, санкт-петербург, жилье, гатчинский район
Происшествия, Гатчина, Санкт-Петербург, Жилье, Гатчинский район
В Гатчине у подозреваемого в изнасиловании подростка нашли оружие
В Гатчинском районе у подозреваемого в изнасиловании подростка нашли оружие и 440 патронов