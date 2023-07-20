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В МИД прокомментировали отказ ЕСПЧ рассмотреть иск России против Украины - РИА Новости, 20.07.2023
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12:02 20.07.2023 (обновлено: 12:45 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/isk-1885246237.html
В МИД прокомментировали отказ ЕСПЧ рассмотреть иск России против Украины
В МИД прокомментировали отказ ЕСПЧ рассмотреть иск России против Украины - РИА Новости, 20.07.2023
В МИД прокомментировали отказ ЕСПЧ рассмотреть иск России против Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга решение ЕСПЧ отказать в рассмотрении иска РФ против Киева, назвала это... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:02
2023-07-20T12:45
россия
киев
европейский суд по правам человека (еспч)
украина
донбасс
совет европы
мария захарова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга решение ЕСПЧ отказать в рассмотрении иска РФ против Киева, назвала это демонстрацией двойных стандартов, еще одним подтверждением правильности принятого Москвой решения о выходе из Совета Европы."Очередной шедевр от ЕСПЧ, есть такое выражение "не стоит бумаги, на которой написан", я не могу применить к этому опусу слово документ, к нему нужно подходить как к какому-то сборнику афоризмов", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.Она назвала принятое решение "демонстрацией в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы, кстати говоря, еще одно подтверждение абсолютной правильности решения нашей страны о выходе из данной организации".Россия вышла из Совета Европы в 2022 году.Захарова напомнила, что в 2021 году Россия представила в Суд огромный массив доказательств ущемления прав человека со стороны киевского режима. Она пояснила, что речь идет о "дискриминации русского населения Украины, систематические зверства в отношении жителей Донбасса, гонения на прароссийских журналистов и СМИ, нерасследование трагедии в Одессе, убийства на Майдане, факты незакрытия Украиной своего воздушного пространства, что привело к катастрофе МН17, водная блокада Крыма, другие". По словам Марии Захаровой, еще в 2021 году ЕСПЧ "хотел замести все под ковер, сделать вывод, что ничего не видели, не слышали"."Дважды отклонялось ходатайство России о назначении временных мер, которые бы побудили киевский режим следовать Европейской конвенции по правам человека", - отметила она. По словам официального представителя МИД РФ, "чтобы затянуть процесс, Суд отказался приобщать нашу жалобу к уже рассматриваемым делам, хотя через год сделал это для очередной украинской кляузы"."Теперь ЕСПЧ даже не нужно прикрывать свое откровенное потакание Киеву, суд отказался исследовать грубейшее нарушение прав человека со стороны властей потому, что не получил ответа России на свои письма", - сказала она, добавив, что "это не мешает ему штамповать сотни решений против нашей страны". При этом она напомнила о статье 27 Конвенции, которая "даже обязывает Суд рассмотреть дело, если того требует соблюдение прав человека".Она назвала подобную линию Страсбурга "непостижимым формализмом, доведенным до абсурда".Страсбургский суд обнародовал на днях свое решение отклонить жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда. Российский иск касался утверждения о систематических нарушениях Европейской конвенции о правах человека Украиной с 2014 года.В иске также шла речь о нарушениях прав человека на Украине с 2014 года, в том числе убийствах, похищениях, насильственном перемещении, вмешательстве при голосовании, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства.
https://ria.ru/20230717/mh17-1884596588.html
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россия, киев, европейский суд по правам человека (еспч), украина, донбасс, совет европы, мария захарова
Россия, Киев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Украина, Донбасс, Совет Европы, Мария Захарова
В МИД прокомментировали отказ ЕСПЧ рассмотреть иск России против Украины

Захарова: ЕСПЧ, отказав в рассмотрении иска России к Украине, показал двойные стандарты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского суда по правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга решение ЕСПЧ отказать в рассмотрении иска РФ против Киева, назвала это демонстрацией двойных стандартов, еще одним подтверждением правильности принятого Москвой решения о выходе из Совета Европы.
"Очередной шедевр от ЕСПЧ, есть такое выражение "не стоит бумаги, на которой написан", я не могу применить к этому опусу слово документ, к нему нужно подходить как к какому-то сборнику афоризмов", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Она назвала принятое решение "демонстрацией в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы, кстати говоря, еще одно подтверждение абсолютной правильности решения нашей страны о выходе из данной организации".
Россия вышла из Совета Европы в 2022 году.
Захарова напомнила, что в 2021 году Россия представила в Суд огромный массив доказательств ущемления прав человека со стороны киевского режима. Она пояснила, что речь идет о "дискриминации русского населения Украины, систематические зверства в отношении жителей Донбасса, гонения на прароссийских журналистов и СМИ, нерасследование трагедии в Одессе, убийства на Майдане, факты незакрытия Украиной своего воздушного пространства, что привело к катастрофе МН17, водная блокада Крыма, другие". По словам Марии Захаровой, еще в 2021 году ЕСПЧ "хотел замести все под ковер, сделать вывод, что ничего не видели, не слышали".
"Дважды отклонялось ходатайство России о назначении временных мер, которые бы побудили киевский режим следовать Европейской конвенции по правам человека", - отметила она. По словам официального представителя МИД РФ, "чтобы затянуть процесс, Суд отказался приобщать нашу жалобу к уже рассматриваемым делам, хотя через год сделал это для очередной украинской кляузы".
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"Теперь ЕСПЧ даже не нужно прикрывать свое откровенное потакание Киеву, суд отказался исследовать грубейшее нарушение прав человека со стороны властей потому, что не получил ответа России на свои письма", - сказала она, добавив, что "это не мешает ему штамповать сотни решений против нашей страны". При этом она напомнила о статье 27 Конвенции, которая "даже обязывает Суд рассмотреть дело, если того требует соблюдение прав человека".
Она назвала подобную линию Страсбурга "непостижимым формализмом, доведенным до абсурда".
Страсбургский суд обнародовал на днях свое решение отклонить жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда. Российский иск касался утверждения о систематических нарушениях Европейской конвенции о правах человека Украиной с 2014 года.
В иске также шла речь о нарушениях прав человека на Украине с 2014 года, в том числе убийствах, похищениях, насильственном перемещении, вмешательстве при голосовании, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства.
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