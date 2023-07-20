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В МИД подтвердили подготовку проекта нового договора об отношениях с Ираном - РИА Новости, 20.07.2023
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12:20 20.07.2023 (обновлено: 12:36 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/iran-1885251504.html
В МИД подтвердили подготовку проекта нового договора об отношениях с Ираном
В МИД подтвердили подготовку проекта нового договора об отношениях с Ираном - РИА Новости, 20.07.2023
В МИД подтвердили подготовку проекта нового договора об отношениях с Ираном
Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном идет, несмотря на случай с вызовом посла РФ в Иране, заявила официальный... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:20
2023-07-20T12:36
россия
тегеран (город)
иран
в мире
мария захарова
алексей дедов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном идет, несмотря на случай с вызовом посла РФ в Иране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Подготовка проекта нового большого межгосударственного договора продолжается, стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа", - сказала она на брифинге.Ранее посол России в Иране Алексей Дедов был вызван в МИД из-за несогласия Тегерана с содержанием Совместного заявления по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в части о трех островах в заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ.Само шестое министерское заседание стратегического диалога Россия – ССАГПЗ прошло в Москве 10 июля. В заседании приняли участие главы внешнеполитических ведомств Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем Аль-Будейви.
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россия, тегеран (город), иран, в мире, мария захарова, алексей дедов
Россия, Тегеран (город), Иран, В мире, Мария Захарова, Алексей Дедов
В МИД подтвердили подготовку проекта нового договора об отношениях с Ираном

МИД подтвердил подготовку договора об отношениях с Ираном, несмотря на вызов посла России

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном идет, несмотря на случай с вызовом посла РФ в Иране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Подготовка проекта нового большого межгосударственного договора продолжается, стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа", - сказала она на брифинге.
Ранее посол России в Иране Алексей Дедов был вызван в МИД из-за несогласия Тегерана с содержанием Совместного заявления по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в части о трех островах в заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ.
Само шестое министерское заседание стратегического диалога Россия – ССАГПЗ прошло в Москве 10 июля. В заседании приняли участие главы внешнеполитических ведомств Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем Аль-Будейви.
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу
5 июля, 18:56
 
РоссияТегеран (город)ИранВ миреМария ЗахароваАлексей Дедов
 
 
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