https://ria.ru/20230720/iran-1885251504.html

В МИД подтвердили подготовку проекта нового договора об отношениях с Ираном

В МИД подтвердили подготовку проекта нового договора об отношениях с Ираном - РИА Новости, 20.07.2023

В МИД подтвердили подготовку проекта нового договора об отношениях с Ираном

Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном идет, несмотря на случай с вызовом посла РФ в Иране, заявила официальный... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:20

2023-07-20T12:20

2023-07-20T12:36

россия

тегеран (город)

иран

в мире

мария захарова

алексей дедов

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном идет, несмотря на случай с вызовом посла РФ в Иране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Подготовка проекта нового большого межгосударственного договора продолжается, стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа", - сказала она на брифинге.Ранее посол России в Иране Алексей Дедов был вызван в МИД из-за несогласия Тегерана с содержанием Совместного заявления по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в части о трех островах в заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ.Само шестое министерское заседание стратегического диалога Россия – ССАГПЗ прошло в Москве 10 июля. В заседании приняли участие главы внешнеполитических ведомств Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем Аль-Будейви.

https://ria.ru/20230705/iran-1882444030.html

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тегеран (город)

иран

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россия, тегеран (город), иран, в мире, мария захарова, алексей дедов