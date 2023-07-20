https://ria.ru/20230720/irak-1885193673.html

В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции

В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции - РИА Новости, 20.07.2023

В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции

Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T03:02

2023-07-20T03:02

2023-07-20T09:33

в мире

швеция

багдад (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_ec436f3868c5d27301bd09c02c0d6de9.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", — говорится в сообщении.Как отметил источник агентства, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Эту информацию впоследствии подтвердил МИД Швеции, который назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции.При этом Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог. В ведомстве подчеркнули, что власти страны поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".Демонстрация состоялась в преддверии ожидаемого в Стокгольме сожжения Корана.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением священной книги мусульман у посольства Ирака в столице скандинавской страны.

https://ria.ru/20230714/protest-1884307335.html

швеция

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, багдад (город)