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В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции
В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции - РИА Новости, 20.07.2023
В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции
Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:02
2023-07-20T03:02
2023-07-20T09:33
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", — говорится в сообщении.Как отметил источник агентства, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Эту информацию впоследствии подтвердил МИД Швеции, который назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции.При этом Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог. В ведомстве подчеркнули, что власти страны поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".Демонстрация состоялась в преддверии ожидаемого в Стокгольме сожжения Корана.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением священной книги мусульман у посольства Ирака в столице скандинавской страны.
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в мире, швеция, багдад (город)
В мире, Швеция, Багдад (город)
В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции
Reuters: в Багдаде протестующие взяли штурмом и подожгли посольство Швеции
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его, передает Reuters
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«
"Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", — говорится в сообщении.
Как отметил источник агентства, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Эту информацию впоследствии подтвердил МИД Швеции, который назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции.
При этом Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог. В ведомстве подчеркнули, что власти страны поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".
Демонстрация состоялась в преддверии ожидаемого в Стокгольме сожжения Корана.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением священной книги мусульман у посольства Ирака в столице скандинавской страны.
СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США