https://ria.ru/20230720/investitsii-1885330023.html

В Кировскую область в 2022 году инвестировали 85 миллиардов рублей

В Кировскую область в 2022 году инвестировали 85 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.07.2023

В Кировскую область в 2022 году инвестировали 85 миллиардов рублей

Объем инвестиций в Кировской области в 2022 году достиг исторического максимума – 85 миллиардов рублей, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:23

2023-07-20T17:23

2023-07-20T17:23

кировская область

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Объем инвестиций в Кировской области в 2022 году достиг исторического максимума – 85 миллиардов рублей, заявил глава региона Александр Соколов. Выступая перед депутатами областного законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности правительства региона за 2022 год, губернатор отметил, что из-за введенных против России санкций общий спад экономики ожидался порядка 10%: в промышленности на 8-10%, в строительной отрасли – на 20%, в сфере инвестиций – на 25%. Однако этого не произошло. "Многие наши предприятия испытали трудности с приобретением и поставками сырья и оборудования, обслуживанием производств, отгрузкой товаров. Кроме того, оказались разрушены действовавшие до этого логистические маршруты внутри страны и за рубежом... Имелись и системные проблемы, которые накапливались годами. Благодаря предпринятым мерам экономика региона устояла и дала рост к уровню 2021 года на 0,7%", - заявил глава региона. Рост произошел, прежде всего, за счет базовых отраслей – промышленности, сельского хозяйства и строительства. "Еще одним показателем стабильной работы экономической системы является объем инвестиций в основной капитал. За прошлый год этот показатель достиг исторического максимума за последние десятилетия и составил 85 миллиардов рублей. Из них более 70 миллиардов рублей – средства предприятий, вложенные в развитие. Это значит, что наши предприятия уверенно смотрят в будущее", - сказал Соколов. Он отметил, что развитие предприятий региона позволило увеличить заработную плату: в 2022 году она выросла на 13% в сравнении с 2021 годом и составила 40,8 тысячи рублей. Среднедушевой доход увеличился на 12%. "Со своей стороны мы обеспечиваем ежегодный устойчивый рост заработной платы в бюджетной сфере", — заявил губернатор. Рост доходов населения в свою очередь стимулирует развитие потребительского рынка, торговли, сферы услуг, где в основном присутствует малый и микробизнес. "Сегодня уже с полной уверенностью можно говорить о том, что произошла, хоть и сложная, но адаптация к новым условиям. Мы сохранили экономику, обеспечили реализацию национальных проектов, выполнили и расширили социальные обязательства", — резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20230705/dorogi-1882404760.html

https://ria.ru/20230615/kampus-1878406511.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кировская область, александр соколов