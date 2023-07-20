https://ria.ru/20230720/instrument-1885193026.html

"Плохая ситуация". В Польше вспомнили о словах Путина из-за обмана Запада

"Плохая ситуация". В Польше вспомнили о словах Путина из-за обмана Запада - РИА Новости, 20.07.2023

"Плохая ситуация". В Польше вспомнили о словах Путина из-за обмана Запада

Западные страны использовали Польшу как инструмент, чтобы обмануть Россию и внушить мысль о возможности партнерства, заявил обозреватель Myśl Polska Лукаш... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T03:00

2023-07-20T03:00

2023-07-20T03:00

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россия

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москва

владимир путин

gazeta wyborcza

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Западные страны использовали Польшу как инструмент, чтобы обмануть Россию и внушить мысль о возможности партнерства, заявил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястшембский."Запад хотел обмануть Москву. <...> Одним из инструментов смягчения России была Польша. Она идеально подходила для этого", — написал обозреватель.Автор напомнил об обращении Владимира Путина к полякам, опубликованном в издании Gazeta Wyborcza в 2009 году. Тогда, по словам Ястшембского, произошла исключительная ситуация, так как Польша "обычно остается незамеченной" в политике Москвы. Однако большинство польских политиков в тот момент не догадывались, что участвуют в театре теней, который для них устроили союзники Варшавы.Действия западных стран, пояснил журналист, противоречили объявленным целям о сближении с Россией и создали для Польши "плохую ситуацию", так как она стала "зависимым инструментом".В статье "Страницы истории — повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?" для Gazeta Wyborcza российский лидер предостерегал от попыток переписать историю под политические нужды и подчеркивал, что создание эффективной системы коллективной безопасности невозможно без участия России.

https://ria.ru/20230718/ukraina-1884944607.html

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в мире, россия, польша, москва, владимир путин, gazeta wyborcza