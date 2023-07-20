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Советнику главы Центра имени Хруничева Иванову присвоили звание Героя Труда - РИА Новости, 20.07.2023
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16:14 20.07.2023 (обновлено: 16:20 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/geroy-1885312690.html
Советнику главы Центра имени Хруничева Иванову присвоили звание Героя Труда
Советнику главы Центра имени Хруничева Иванову присвоили звание Героя Труда - РИА Новости, 20.07.2023
Советнику главы Центра имени Хруничева Иванову присвоили звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:14
2023-07-20T16:20
россия
гкнпц имени м. в. хруничева
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Иванову Владимиру Леонтьевичу - советнику генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", город Москва", - говорится в документе.
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россия, гкнпц имени м. в. хруничева, общество, владимир путин
Россия, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Общество, Владимир Путин
Советнику главы Центра имени Хруничева Иванову присвоили звание Героя Труда

Путин присвоил советнику главы Центра имени Хруничева Иванову звание Героя Труда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗолотая медаль "Герой труда"
Золотая медаль Герой труда - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Золотая медаль "Герой труда". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Иванову Владимиру Леонтьевичу - советнику генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", город Москва", - говорится в документе.
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