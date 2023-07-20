https://ria.ru/20230720/geroy-1885312690.html

Советнику главы Центра имени Хруничева Иванову присвоили звание Героя Труда

Советнику главы Центра имени Хруничева Иванову присвоили звание Героя Труда - РИА Новости, 20.07.2023

Советнику главы Центра имени Хруничева Иванову присвоили звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:14

2023-07-20T16:14

2023-07-20T16:20

россия

гкнпц имени м. в. хруничева

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82753/88/827538853_0:667:1532:1529_1920x0_80_0_0_31ba4caccbeacf3e09b33f05f60cbe8d.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Иванову Владимиру Леонтьевичу - советнику генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", город Москва", - говорится в документе.

https://rsport.ria.ru/20230720/viner-1885311804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, гкнпц имени м. в. хруничева, общество, владимир путин