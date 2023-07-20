https://ria.ru/20230720/forum-1885361896.html

Форум ветеранов СВО помогает поднять важные вопросы, заявил Герой России

Форум ветеранов СВО помогает поднять важные вопросы, заявил Герой России - РИА Новости, 20.07.2023

Форум ветеранов СВО помогает поднять важные вопросы, заявил Герой России

Форум ветеранов спецоперации, который впервые проходит в Москве, позволяет поднять важные для ветеранов боевых действий вопросы и помогает с привлечением... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T20:03

2023-07-20T20:03

2023-07-20T20:09

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москва

музей победы

россия

афганистан

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Форум ветеранов спецоперации, который впервые проходит в Москве, позволяет поднять важные для ветеранов боевых действий вопросы и помогает с привлечением профильных ведомств искать их решение, сообщил РИА Новости приехавший на форум Герой России, участник спецоперации Рустам Сайфуллин. В Музее Победы в Москве 20-21 июля проходит первый форум ветеранов спецоперации "Справедливость. Забота. Уважение", организованный фондом "Защитники Отечества". "Во-первых, здесь собраны участники специальной военной операции со всей нашей необъятной Родины, и у каждого есть свой определенный опыт решения тех или иных проблем. Здесь поднимают очень важные для ветеранов боевых действий вопросы, а самое главное – обсуждают и ищут пути решения этих вопросов", - сказал Сайфуллин. Он отметил, что у многих участников спецоперации, получивших ранения, после возвращения встают вопросы трудоустройства. "Затем – помощь, различные льготы. Понятно, что уже есть ряд законов, которые облегчают получение льгот, но возникают новые вопросы в этом плане, которые еще предстоит нам решить. Помощь семьям, особенно семьям, в которых есть погибшие отцы, братья, сыновья – тоже в данный момент не надо упускать. Потому что у нас страна большая, и понятно, что решить те или иные проблемы в большом городе или столице субъекта проще, чем, допустим, в сельской местности, потому что это логистика", - перечислил Сайфуллин, добавив, что одним из самых непростых является вопрос протезирования конечностей, поскольку даже не в каждом крупном городе есть необходимые центры, но эта тема тоже поднимается на форуме и решается. "И в целом, форум необходим, чтобы ребята, вернувшиеся со специальной военной операции, не были потеряны, а были востребованы, и не стеснялись, знали, куда им можно обратиться. Ведь очень много неравнодушных людей, желающих помочь. И форум позволяет им узнать о таких людях и организациях", - заявил Сайфуллин, уточнив, что на форуме представлены и ветеранские организации, и федеральные министерства, к которым ветераны могут обратиться со своими проблемами. По его словам, сейчас остро стоит вопрос патриотического воспитания молодежи, с чем активно готовы помогать не только те, кто имеют за плечами боевой опыт специальной военной операции, но воевавшие в Афганистане, на Северном Кавказе, противостоявшие Грузии в 2008 году.

https://ria.ru/20230623/fond-1880104116.html

https://ria.ru/20230605/sektsiya-1876276926.html

https://ria.ru/20230602/fond-1875830047.html

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общество, москва, музей победы, россия, афганистан