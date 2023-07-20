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Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства - РИА Новости, 20.07.2023
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10:47 20.07.2023 (обновлено: 14:39 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/finlyandiya-1885228371.html
Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства
Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства - РИА Новости, 20.07.2023
Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства
Власти финского города Турку запретили российскому генконсульству пользоваться коттеджем на острове Какскерра, сообщила мэр Минна Арве в Twitter. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:47
2023-07-20T14:39
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти финского города Турку запретили российскому генконсульству пользоваться коттеджем на острове Какскерра, сообщила мэр Минна Арве в Twitter."Турку немедленно прекратит использование &lt;...&gt; коттеджа в Какскерра, &lt;...&gt; который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно", — говорится в публикации.В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что такое решение связано с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.В свою очередь, в начале июля МИД России сообщил, что в ответ на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на работу финского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также высылает девять дипломатов. Финляндия в ответ накануне заявила, что отзывает согласие на деятельность генерального консульства России в Турку.
https://ria.ru/20230716/finlyandiya-1884478235.html
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в мире, турку, финляндия, россия
В мире, Турку, Финляндия, Россия
Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства

Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства на острове Какскерра

CC BY-SA 3.0 / Upp75 / Здание генерального консульства Российской Федерации в Турку
Здание генерального консульства Российской Федерации в Турку - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Upp75 /
Здание генерального консульства Российской Федерации в Турку. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти финского города Турку запретили российскому генконсульству пользоваться коттеджем на острове Какскерра, сообщила мэр Минна Арве в Twitter.
«
"Турку немедленно прекратит использование <...> коттеджа в Какскерра, <...> который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно", — говорится в публикации.
В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что такое решение связано с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.
В свою очередь, в начале июля МИД России сообщил, что в ответ на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на работу финского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также высылает девять дипломатов.
Финляндия в ответ накануне заявила, что отзывает согласие на деятельность генерального консульства России в Турку.
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