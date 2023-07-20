https://ria.ru/20230720/finlyandiya-1885228371.html

Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства

Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства - РИА Новости, 20.07.2023

Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства

Власти финского города Турку запретили российскому генконсульству пользоваться коттеджем на острове Какскерра, сообщила мэр Минна Арве в Twitter. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:47

2023-07-20T10:47

2023-07-20T14:39

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти финского города Турку запретили российскому генконсульству пользоваться коттеджем на острове Какскерра, сообщила мэр Минна Арве в Twitter."Турку немедленно прекратит использование <...> коттеджа в Какскерра, <...> который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно", — говорится в публикации.В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что такое решение связано с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.В свою очередь, в начале июля МИД России сообщил, что в ответ на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на работу финского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также высылает девять дипломатов. Финляндия в ответ накануне заявила, что отзывает согласие на деятельность генерального консульства России в Турку.

https://ria.ru/20230716/finlyandiya-1884478235.html

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в мире, турку, финляндия, россия