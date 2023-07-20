Рейтинг@Mail.ru
"Знай наших"! В Петербурге завершился фестиваль "Белые ночи" - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:59 20.07.2023 (обновлено: 14:57 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/festival-1885210521.html
"Знай наших"! В Петербурге завершился фестиваль "Белые ночи"
"Знай наших"! В Петербурге завершился фестиваль "Белые ночи" - РИА Новости, 20.07.2023
"Знай наших"! В Петербурге завершился фестиваль "Белые ночи"
В Санкт-Петербурге завершился знаменитый фестиваль "Белые ночи". За два дня перед жителями и гостями Северной столицы на сцене БКЗ "Октябрьский" выступили... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:59
2023-07-20T14:57
шоубиз
фото
новости шоу-бизнеса
николай басков
санкт-петербург
россия
лариса долина
александр маршал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885219040_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fa1c77e951576a1306f70267c81948a.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился знаменитый фестиваль "Белые ночи". За два дня перед жителями и гостями Северной столицы на сцене БКЗ "Октябрьский" выступили ведущие артисты эстрады и начинающие талантливые исполнители. О том, чем еще запомнилось это событие, — в фотоленте РИА Новости.
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885219040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5a22e4e328aa5fbcda9f45cc4f4847e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, новости шоу-бизнеса, николай басков, санкт-петербург, россия, лариса долина, александр маршал, фото, дима билан (виктор белан), знаменитости
Шоубиз, Фото, Новости шоу-бизнеса, Николай Басков, Санкт-Петербург, Россия, Лариса Долина, Александр Маршал, Дима Билан (Виктор Белан), Знаменитости
"Знай наших"! В Петербурге завершился фестиваль "Белые ночи"

В Санкт-Петербурге завершился музыкальный фестиваль "Белые ночи"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился знаменитый фестиваль "Белые ночи". За два дня перед жителями и гостями Северной столицы на сцене БКЗ "Октябрьский" выступили ведущие артисты эстрады и начинающие талантливые исполнители. О том, чем еще запомнилось это событие, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Елена Бледных (Elena Blednykh)

Фестиваль "Белые ночи" 2023 года был объединен патриотической тематикой и прошел под девизом "Знай наших". Два дня артисты исполняли песни, посвященные любви к родине, спецоперации и тем, кто защищает нашу страну на передовой.

Одним из первых на концерте выступил Николай Басков. Народный артист России исполнил песни "Соловьи", "Моя Россия", а также лирическую "Ты неотразима".

В беседе с журналистами певец отметил, что много помогает российским военнослужащим, но не афиширует это.

"А как иначе? Нашим ребятам сейчас необходима поддержка", — прокомментировал Басков.

Николай Басков выступает на фестивале Белые ночи в БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге

Фестиваль "Белые ночи" 2023 года был объединен патриотической тематикой и прошел под девизом "Знай наших". Два дня артисты исполняли песни, посвященные любви к родине, спецоперации и тем, кто защищает нашу страну на передовой.

Одним из первых на концерте выступил Николай Басков. Народный артист России исполнил песни "Соловьи", "Моя Россия", а также лирическую "Ты неотразима".

В беседе с журналистами певец отметил, что много помогает российским военнослужащим, но не афиширует это.

"А как иначе? Нашим ребятам сейчас необходима поддержка", — прокомментировал Басков.

© Фото : Елена Бледных (Elena Blednykh)
1 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы

Твердая гражданская позиция и у Ларисы Долиной. Она, как и Николай Басков, тоже выступила в первый фестивальный день.

"Я всегда любила нашу большую страну, — сказала певица. — Хотя я за нее боролась, потому что меня долгое время сюда не пускали. Но потом Россия развернулась ко мне лицом, и сейчас мы с ней друг друга любим".

Говоря о фестивале, народная артистка России отметила, что питерская публика "особенная".

"Они такие теплые, так чувствуют каждую ноту, слово, которое я пою. Очень живо реагируют на все", — поделилась исполнительница.

Лариса Долина

Твердая гражданская позиция и у Ларисы Долиной. Она, как и Николай Басков, тоже выступила в первый фестивальный день.

"Я всегда любила нашу большую страну, — сказала певица. — Хотя я за нее боролась, потому что меня долгое время сюда не пускали. Но потом Россия развернулась ко мне лицом, и сейчас мы с ней друг друга любим".

Говоря о фестивале, народная артистка России отметила, что питерская публика "особенная".

"Они такие теплые, так чувствуют каждую ноту, слово, которое я пою. Очень живо реагируют на все", — поделилась исполнительница.

© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
2 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы

В дни фестиваля почти все места в "Октябрьском" были заняты (зал рассчитан примерно на четыре тысячи зрителей). Зрители встречали исполнителей аплодисментами и громкими возгласами.

Как, например, Диму Билана. Певец взбодрил публику, исполнив один из своих недавних хитов "Молния".

Дима Билан

В дни фестиваля почти все места в "Октябрьском" были заняты (зал рассчитан примерно на четыре тысячи зрителей). Зрители встречали исполнителей аплодисментами и громкими возгласами.

Как, например, Диму Билана. Певец взбодрил публику, исполнив один из своих недавних хитов "Молния".

© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
3 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы

Не менее зажигательным был номер певца Хабиба, который заставил всех встать со своих мест под "Ягоду малинку".

"Самое приятное для артиста — когда твой трек поддерживают и слушают снова и снова", — поделился впечатлениями исполнитель.

Певец Хабиб в студии Русского радио перед выступлением на фестивале Белые ночи в Санкт-Петербурге

Не менее зажигательным был номер певца Хабиба, который заставил всех встать со своих мест под "Ягоду малинку".

"Самое приятное для артиста — когда твой трек поддерживают и слушают снова и снова", — поделился впечатлениями исполнитель.

© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
4 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы

"В этом году фестиваль был более скромным, чем 20-30 лет назад. Но я это только поддерживаю", — отметил Григорий Лепс перед выходом на сцену.

На концерте певец исполнил несколько патриотических композиций, в том числе "Родина-мать" и "Спасибо, ребята".

Григорий Лепс

"В этом году фестиваль был более скромным, чем 20-30 лет назад. Но я это только поддерживаю", — отметил Григорий Лепс перед выходом на сцену.

На концерте певец исполнил несколько патриотических композиций, в том числе "Родина-мать" и "Спасибо, ребята".

© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
5 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской медиагруппы

"Замечательный фестиваль. Это отличный повод вернуться в Питер летом. Я безумно рад, что меня приглашают. Тем более что энергетический прием остался на том же уровне", — рассказал Александр Панайотов.

Александр Панайотов на фестивале Белые ночи в Санкт-Петербурге

"Замечательный фестиваль. Это отличный повод вернуться в Питер летом. Я безумно рад, что меня приглашают. Тем более что энергетический прием остался на том же уровне", — рассказал Александр Панайотов.

© Фото предоставлено пресс-службой Русской медиагруппы
6 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы

Выступление Валерии было одним из самых ярких и красочных.

Исполнительница вышла на сцену в пышной черной юбке в сопровождении группы танцовщиц в сарафанах и кокошниках.

Артистка спела одну из очень известных композиций на тему России "Гляжу в озера синие".

В зале многие не сдержали слез.

Валерия

Выступление Валерии было одним из самых ярких и красочных.

Исполнительница вышла на сцену в пышной черной юбке в сопровождении группы танцовщиц в сарафанах и кокошниках.

Артистка спела одну из очень известных композиций на тему России "Гляжу в озера синие".

В зале многие не сдержали слез.

© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
7 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы

Не менее трогательным и душевным был выход Елены Ваенги.

Певица исполнила песню "Ленинградки", посвященную Санкт-Петербургу.

Елена Ваенга

Не менее трогательным и душевным был выход Елены Ваенги.

Певица исполнила песню "Ленинградки", посвященную Санкт-Петербургу.

© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
8 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы

Ведущими фестиваля в оба дня были Александр Маршал и Елена Север.

Они не только объявили участников, но и выступили перед зрителями.

"Сложность только в одном: приходится долго стоять на каблуках. Все остальное компенсирует физические неудобства, поскольку эмоции, особенно в Питере, они необыкновенные. Их хочется испытывать снова и снова, поэтому с нетерпением ждем следующий год", — поделилась за кулисами Елена Север и снова поспешила на сцену.

Ведущие фестиваля Александр Маршал (Слева) и Елена Север (справа)

Ведущими фестиваля в оба дня были Александр Маршал и Елена Север.

Они не только объявили участников, но и выступили перед зрителями.

"Сложность только в одном: приходится долго стоять на каблуках. Все остальное компенсирует физические неудобства, поскольку эмоции, особенно в Питере, они необыкновенные. Их хочется испытывать снова и снова, поэтому с нетерпением ждем следующий год", — поделилась за кулисами Елена Север и снова поспешила на сцену.

© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
9 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы

В дни фестиваля перед зрителями также выступили Денис Майданов, Ирина Дубцова, Юлия Михальчик, ЮрКисс, Наталья Качура, ВладиМир, Стас Пьеха, группа "123 полк", IVAN, группа "Земляне", Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Любовь Успенская, Юлианна Караулова, Artic&Asti и многие другие.

Как заявил организатор фестиваля Владимир Киселев, все вырученные с концертов денежные средства пойдут на помощь в медучреждения.

Артисты

В дни фестиваля перед зрителями также выступили Денис Майданов, Ирина Дубцова, Юлия Михальчик, ЮрКисс, Наталья Качура, ВладиМир, Стас Пьеха, группа "123 полк", IVAN, группа "Земляне", Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Любовь Успенская, Юлианна Караулова, Artic&Asti и многие другие.

Как заявил организатор фестиваля Владимир Киселев, все вырученные с концертов денежные средства пойдут на помощь в медучреждения.

© Фото предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
10 из 10
 
ШоубизФотоНовости шоу-бизнесаНиколай БасковСанкт-ПетербургРоссияЛариса ДолинаАлександр МаршалДима Билан (Виктор Белан)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала