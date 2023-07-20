"Знай наших"! В Петербурге завершился фестиваль "Белые ночи"

© Фото : Елена Бледных (Elena Blednykh)

Фестиваль "Белые ночи" 2023 года был объединен патриотической тематикой и прошел под девизом "Знай наших". Два дня артисты исполняли песни, посвященные любви к родине, спецоперации и тем, кто защищает нашу страну на передовой.

Одним из первых на концерте выступил Николай Басков. Народный артист России исполнил песни "Соловьи", "Моя Россия", а также лирическую "Ты неотразима".

В беседе с журналистами певец отметил, что много помогает российским военнослужащим, но не афиширует это.

"А как иначе? Нашим ребятам сейчас необходима поддержка", — прокомментировал Басков.