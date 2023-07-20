"Знай наших"! В Петербурге завершился фестиваль "Белые ночи"

В Санкт-Петербурге завершился музыкальный фестиваль "Белые ночи"
Фестиваль "Белые ночи" 2023 года был объединен патриотической тематикой и прошел под девизом "Знай наших". Два дня артисты исполняли песни, посвященные любви к родине, спецоперации и тем, кто защищает нашу страну на передовой.
Одним из первых на концерте выступил Николай Басков. Народный артист России исполнил песни "Соловьи", "Моя Россия", а также лирическую "Ты неотразима".
В беседе с журналистами певец отметил, что много помогает российским военнослужащим, но не афиширует это.
"А как иначе? Нашим ребятам сейчас необходима поддержка", — прокомментировал Басков.
Фестиваль "Белые ночи" 2023 года был объединен патриотической тематикой и прошел под девизом "Знай наших". Два дня артисты исполняли песни, посвященные любви к родине, спецоперации и тем, кто защищает нашу страну на передовой.
Одним из первых на концерте выступил Николай Басков. Народный артист России исполнил песни "Соловьи", "Моя Россия", а также лирическую "Ты неотразима".
В беседе с журналистами певец отметил, что много помогает российским военнослужащим, но не афиширует это.
"А как иначе? Нашим ребятам сейчас необходима поддержка", — прокомментировал Басков.
Твердая гражданская позиция и у Ларисы Долиной. Она, как и Николай Басков, тоже выступила в первый фестивальный день.
"Я всегда любила нашу большую страну, — сказала певица. — Хотя я за нее боролась, потому что меня долгое время сюда не пускали. Но потом Россия развернулась ко мне лицом, и сейчас мы с ней друг друга любим".
Говоря о фестивале, народная артистка России отметила, что питерская публика "особенная".
"Они такие теплые, так чувствуют каждую ноту, слово, которое я пою. Очень живо реагируют на все", — поделилась исполнительница.
Твердая гражданская позиция и у Ларисы Долиной. Она, как и Николай Басков, тоже выступила в первый фестивальный день.
"Я всегда любила нашу большую страну, — сказала певица. — Хотя я за нее боролась, потому что меня долгое время сюда не пускали. Но потом Россия развернулась ко мне лицом, и сейчас мы с ней друг друга любим".
Говоря о фестивале, народная артистка России отметила, что питерская публика "особенная".
"Они такие теплые, так чувствуют каждую ноту, слово, которое я пою. Очень живо реагируют на все", — поделилась исполнительница.
В дни фестиваля почти все места в "Октябрьском" были заняты (зал рассчитан примерно на четыре тысячи зрителей). Зрители встречали исполнителей аплодисментами и громкими возгласами.
Как, например, Диму Билана. Певец взбодрил публику, исполнив один из своих недавних хитов "Молния".
В дни фестиваля почти все места в "Октябрьском" были заняты (зал рассчитан примерно на четыре тысячи зрителей). Зрители встречали исполнителей аплодисментами и громкими возгласами.
Как, например, Диму Билана. Певец взбодрил публику, исполнив один из своих недавних хитов "Молния".
Не менее зажигательным был номер певца Хабиба, который заставил всех встать со своих мест под "Ягоду малинку".
"Самое приятное для артиста — когда твой трек поддерживают и слушают снова и снова", — поделился впечатлениями исполнитель.
Не менее зажигательным был номер певца Хабиба, который заставил всех встать со своих мест под "Ягоду малинку".
"Самое приятное для артиста — когда твой трек поддерживают и слушают снова и снова", — поделился впечатлениями исполнитель.
"В этом году фестиваль был более скромным, чем 20-30 лет назад. Но я это только поддерживаю", — отметил Григорий Лепс перед выходом на сцену.
На концерте певец исполнил несколько патриотических композиций, в том числе "Родина-мать" и "Спасибо, ребята".
"В этом году фестиваль был более скромным, чем 20-30 лет назад. Но я это только поддерживаю", — отметил Григорий Лепс перед выходом на сцену.
На концерте певец исполнил несколько патриотических композиций, в том числе "Родина-мать" и "Спасибо, ребята".
"Замечательный фестиваль. Это отличный повод вернуться в Питер летом. Я безумно рад, что меня приглашают. Тем более что энергетический прием остался на том же уровне", — рассказал Александр Панайотов.
"Замечательный фестиваль. Это отличный повод вернуться в Питер летом. Я безумно рад, что меня приглашают. Тем более что энергетический прием остался на том же уровне", — рассказал Александр Панайотов.
Выступление Валерии было одним из самых ярких и красочных.
Исполнительница вышла на сцену в пышной черной юбке в сопровождении группы танцовщиц в сарафанах и кокошниках.
Артистка спела одну из очень известных композиций на тему России "Гляжу в озера синие".
В зале многие не сдержали слез.
Выступление Валерии было одним из самых ярких и красочных.
Исполнительница вышла на сцену в пышной черной юбке в сопровождении группы танцовщиц в сарафанах и кокошниках.
Артистка спела одну из очень известных композиций на тему России "Гляжу в озера синие".
В зале многие не сдержали слез.
Не менее трогательным и душевным был выход Елены Ваенги.
Певица исполнила песню "Ленинградки", посвященную Санкт-Петербургу.
Не менее трогательным и душевным был выход Елены Ваенги.
Певица исполнила песню "Ленинградки", посвященную Санкт-Петербургу.
Ведущими фестиваля в оба дня были Александр Маршал и Елена Север.
Они не только объявили участников, но и выступили перед зрителями.
"Сложность только в одном: приходится долго стоять на каблуках. Все остальное компенсирует физические неудобства, поскольку эмоции, особенно в Питере, они необыкновенные. Их хочется испытывать снова и снова, поэтому с нетерпением ждем следующий год", — поделилась за кулисами Елена Север и снова поспешила на сцену.
Ведущими фестиваля в оба дня были Александр Маршал и Елена Север.
Они не только объявили участников, но и выступили перед зрителями.
"Сложность только в одном: приходится долго стоять на каблуках. Все остальное компенсирует физические неудобства, поскольку эмоции, особенно в Питере, они необыкновенные. Их хочется испытывать снова и снова, поэтому с нетерпением ждем следующий год", — поделилась за кулисами Елена Север и снова поспешила на сцену.
В дни фестиваля перед зрителями также выступили Денис Майданов, Ирина Дубцова, Юлия Михальчик, ЮрКисс, Наталья Качура, ВладиМир, Стас Пьеха, группа "123 полк", IVAN, группа "Земляне", Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Любовь Успенская, Юлианна Караулова, Artic&Asti и многие другие.
Как заявил организатор фестиваля Владимир Киселев, все вырученные с концертов денежные средства пойдут на помощь в медучреждения.
В дни фестиваля перед зрителями также выступили Денис Майданов, Ирина Дубцова, Юлия Михальчик, ЮрКисс, Наталья Качура, ВладиМир, Стас Пьеха, группа "123 полк", IVAN, группа "Земляне", Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Любовь Успенская, Юлианна Караулова, Artic&Asti и многие другие.
Как заявил организатор фестиваля Владимир Киселев, все вырученные с концертов денежные средства пойдут на помощь в медучреждения.