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Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, считает Белый дом - РИА Новости, 20.07.2023
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22:28 20.07.2023 (обновлено: 22:44 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/f-16-1885377778.html
Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, считает Белый дом
Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, считает Белый дом - РИА Новости, 20.07.2023
Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, считает Белый дом
Поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта, сказал координатор... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:28
2023-07-20T22:44
в мире
украина
f-16
администрация президента сша
россия
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.&quot;F-16 туда поступят, вероятно, к концу года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию&quot;, - сообщил Кирби.По его словам, украинским войскам больше всего нужна артиллерия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, f-16, администрация президента сша, россия, сша, джон кирби, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, F-16, Администрация президента США, Россия, США, Джон Кирби, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, считает Белый дом

Белый дом: поставки F-16 Киеву могут начаться в этом году, но они не изменят ход конфликта

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.
«

"F-16 туда поступят, вероятно, к концу года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию", - сообщил Кирби.

По его словам, украинским войскам больше всего нужна артиллерия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
Эксперт считает, что Запад может накачивать оружием Украину несколько лет
19 июля, 12:25
 
В миреУкраинаF-16Администрация президента СШАРоссияСШАДжон КирбиСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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