https://ria.ru/20230720/drony-1885284940.html

Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов

Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов - РИА Новости, 20.07.2023

Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:38

2023-07-20T14:38

2023-07-20T15:26

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование беспилотников.Согласно действующим нормам, сотрудники силовых ведомств могут противостоять беспилотникам только в воздухе. Закон расширяет их полномочия в этой части, теперь они смогут пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных.Частные охранники смогут пресекать функционирование беспилотников в отношении охраняемого объекта, к которому установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности, если должностной инструкцией частного охранника определены полномочия по пресечению беспилотников.Правом пресечения беспилотников в целях защиты жизни и здоровья сотрудников, отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемых корреспонденции также наделяется Государственная фельдъегерская служба.Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах также наделяются правом пресекать функционирование беспилотных аппаратов.Кроме того, устанавливается, что вправе пресекать беспилотники, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, служба внешней разведки.

https://ria.ru/20230518/bespilotnik-1872581420.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)