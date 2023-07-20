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Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов
Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов - РИА Новости, 20.07.2023
Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:38
2023-07-20T14:38
2023-07-20T15:26
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование беспилотников.Согласно действующим нормам, сотрудники силовых ведомств могут противостоять беспилотникам только в воздухе. Закон расширяет их полномочия в этой части, теперь они смогут пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных.Частные охранники смогут пресекать функционирование беспилотников в отношении охраняемого объекта, к которому установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности, если должностной инструкцией частного охранника определены полномочия по пресечению беспилотников.Правом пресечения беспилотников в целях защиты жизни и здоровья сотрудников, отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемых корреспонденции также наделяется Государственная фельдъегерская служба.Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах также наделяются правом пресекать функционирование беспилотных аппаратов.Кроме того, устанавливается, что вправе пресекать беспилотники, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, служба внешней разведки.
https://ria.ru/20230518/bespilotnik-1872581420.html
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госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов
Госдума приняла закон, наделяющий силовиков, МЧС и ЧОП правом пресекать движение дронов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон
, который наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование беспилотников.
Согласно действующим нормам, сотрудники силовых ведомств могут противостоять беспилотникам только в воздухе. Закон расширяет их полномочия в этой части, теперь они смогут пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных.
Частные охранники смогут пресекать функционирование беспилотников в отношении охраняемого объекта, к которому установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности, если должностной инструкцией частного охранника определены полномочия по пресечению беспилотников.
Правом пресечения беспилотников в целях защиты жизни и здоровья сотрудников, отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемых корреспонденции также наделяется Государственная фельдъегерская служба.
Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах также наделяются правом пресекать функционирование беспилотных аппаратов.
Кроме того, устанавливается, что вправе пресекать беспилотники, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, служба внешней разведки.
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