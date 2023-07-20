Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 20.07.2023 (обновлено: 15:26 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/drony-1885284940.html
Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов
Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов - РИА Новости, 20.07.2023
Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:38
2023-07-20T15:26
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование беспилотников.Согласно действующим нормам, сотрудники силовых ведомств могут противостоять беспилотникам только в воздухе. Закон расширяет их полномочия в этой части, теперь они смогут пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных.Частные охранники смогут пресекать функционирование беспилотников в отношении охраняемого объекта, к которому установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности, если должностной инструкцией частного охранника определены полномочия по пресечению беспилотников.Правом пресечения беспилотников в целях защиты жизни и здоровья сотрудников, отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемых корреспонденции также наделяется Государственная фельдъегерская служба.Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах также наделяются правом пресекать функционирование беспилотных аппаратов.Кроме того, устанавливается, что вправе пресекать беспилотники, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, служба внешней разведки.
https://ria.ru/20230518/bespilotnik-1872581420.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов

Госдума приняла закон, наделяющий силовиков, МЧС и ЧОП правом пресекать движение дронов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование беспилотников.
Согласно действующим нормам, сотрудники силовых ведомств могут противостоять беспилотникам только в воздухе. Закон расширяет их полномочия в этой части, теперь они смогут пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных.
Частные охранники смогут пресекать функционирование беспилотников в отношении охраняемого объекта, к которому установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности, если должностной инструкцией частного охранника определены полномочия по пресечению беспилотников.
Правом пресечения беспилотников в целях защиты жизни и здоровья сотрудников, отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемых корреспонденции также наделяется Государственная фельдъегерская служба.
Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах также наделяются правом пресекать функционирование беспилотных аппаратов.
Кроме того, устанавливается, что вправе пресекать беспилотники, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, служба внешней разведки.
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200 - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления
18 мая, 11:48
 
Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала