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ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон" - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 20.07.2023 (обновлено: 08:42 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/drony-1885194905.html
ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон"
ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон" - РИА Новости, 20.07.2023
ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон"
ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники из-за опустошения запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер отряда "Хопер" из сводной казачей... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:34
2023-07-20T08:42
специальная военная операция на украине
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россия
нато
вооруженные силы украины
безопасность
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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники из-за опустошения запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер отряда "Хопер" из сводной казачей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла". Он показал кадры, на которых видны обломки сбитого большого дрона, к днищу которого прикреплена система для сброса трех боеприпасов. "Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются "Корова", "Баба-яга", "Ведьма"… Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы 25- и 50-килограммовые", — пояснил военнослужащий. По его словам, такие дроны могут нести по два-четыре боеприпаса. Накануне другой боец той же бригады рассказал РИА Новости, что на днях российские военнослужащие сбили один из последних Bayraktar ВСУ.В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) констатировали, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, уже практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ.В середине июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства в стране завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать там производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885177369.html
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Сапер об использовании ВСУ сельхоздронов для сброса авиабомб
Украинские войска на фоне истощения запасов боевых Bayraktar турецкого производства теперь используют сельхоздроны для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб, рассказал РИА Новости сапер из сводной казачей бригады "Дон" с позывным "Рахматулла". По его словам, российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области в последнее время все чаще сбивают именно такие. Он также показал кадры, на которых видны обломки сбитого большого дрона, к днищу которого прикреплена система для сброса 3 боеприпасов.
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украина, россия, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон"

Российский сапер: ВСУ стали применять сельхоздроны на фоне истощения запасов Bayraktar

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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники из-за опустошения запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер отряда "Хопер" из сводной казачей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла".
Он показал кадры, на которых видны обломки сбитого большого дрона, к днищу которого прикреплена система для сброса трех боеприпасов.
"Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются "Корова", "Баба-яга", "Ведьма"… Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы 25- и 50-килограммовые", — пояснил военнослужащий.
По его словам, такие дроны могут нести по два-четыре боеприпаса.
Накануне другой боец той же бригады рассказал РИА Новости, что на днях российские военнослужащие сбили один из последних Bayraktar ВСУ.
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В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) констатировали, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, уже практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ.
В середине июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства в стране завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать там производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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