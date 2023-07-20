https://ria.ru/20230720/drony-1885194905.html
ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон"
ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон" - РИА Новости, 20.07.2023
ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон"
ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники из-за опустошения запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер отряда "Хопер" из сводной казачей... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:34
2023-07-20T03:34
2023-07-20T08:42
специальная военная операция на украине
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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники из-за опустошения запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер отряда "Хопер" из сводной казачей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла". Он показал кадры, на которых видны обломки сбитого большого дрона, к днищу которого прикреплена система для сброса трех боеприпасов. "Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются "Корова", "Баба-яга", "Ведьма"… Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы 25- и 50-килограммовые", — пояснил военнослужащий. По его словам, такие дроны могут нести по два-четыре боеприпаса. Накануне другой боец той же бригады рассказал РИА Новости, что на днях российские военнослужащие сбили один из последних Bayraktar ВСУ.В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) констатировали, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, уже практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ.В середине июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства в стране завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать там производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885177369.html
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Сапер об использовании ВСУ сельхоздронов для сброса авиабомб
Украинские войска на фоне истощения запасов боевых Bayraktar турецкого производства теперь используют сельхоздроны для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб, рассказал РИА Новости сапер из сводной казачей бригады "Дон" с позывным "Рахматулла". По его словам, российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области в последнее время все чаще сбивают именно такие. Он также показал кадры, на которых видны обломки сбитого большого дрона, к днищу которого прикреплена система для сброса 3 боеприпасов.
2023-07-20T03:34
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон"
Российский сапер: ВСУ стали применять сельхоздроны на фоне истощения запасов Bayraktar
КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники из-за опустошения запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер отряда "Хопер" из сводной казачей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла".
Он показал кадры, на которых видны обломки сбитого большого дрона, к днищу которого прикреплена система для сброса трех боеприпасов.
"Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются "Корова", "Баба-яга", "Ведьма"… Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы 25- и 50-килограммовые", — пояснил военнослужащий.
По его словам, такие дроны могут нести по два-четыре боеприпаса.
Накануне другой боец той же бригады рассказал РИА Новости, что на днях российские военнослужащие сбили один из последних Bayraktar ВСУ.
Рогов сообщил об авиаударах по скоплению ВСУ на Ореховском направлении
В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) констатировали, что беспилотники Bayraktar, которые Турция
передавала Украине
, уже практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ.
В середине июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства в стране завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать там производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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