https://ria.ru/20230720/dobrovoltsy-1885197137.html

Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО

Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2023

Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО

Добровольцы Центрального военного округа тренируются для выполнения задач в зоне спецоперации на современных боевых машинах пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T05:11

2023-07-20T05:11

2023-07-20T05:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

центральный военный округ

бмп-3

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ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Добровольцы Центрального военного округа тренируются для выполнения задач в зоне спецоперации на современных боевых машинах пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Добровольческие экипажи боевых машин пехоты БМП-3 Центрального военного округа оттачивают мастерство ведения боя в различных условиях в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", — отметили в министерстве. По данным собеседника агентства, военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из вооружения, которым оснащена каждая бронемашина."Выполнение стрельб по целям ведется как на месте, так и в ходе маневрирования на высокой скорости. Опытные инструкторы и командиры подразделений, имеющие реальный боевой опыт, обучают личный состав в правильном и целесообразном применении всех имеющихся огневых средств боевой машины для поражения техники и живой силы противника, а также отрабатывают действия экипажей по различным тактическим вводным", — уточнили в Минобороны. После прохождения полного курса подготовки и боевого слаживания экипажей военнослужащие примут участие в ротации подразделений ЦВО в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885196831.html

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безопасность, россия, центральный военный округ, бмп-3