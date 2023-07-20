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Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 20.07.2023 (обновлено: 05:49 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/dobrovoltsy-1885197137.html
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2023
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО
Добровольцы Центрального военного округа тренируются для выполнения задач в зоне спецоперации на современных боевых машинах пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:11
2023-07-20T05:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
центральный военный округ
бмп-3
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ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Добровольцы Центрального военного округа тренируются для выполнения задач в зоне спецоперации на современных боевых машинах пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Добровольческие экипажи боевых машин пехоты БМП-3 Центрального военного округа оттачивают мастерство ведения боя в различных условиях в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", — отметили в министерстве. По данным собеседника агентства, военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из вооружения, которым оснащена каждая бронемашина."Выполнение стрельб по целям ведется как на месте, так и в ходе маневрирования на высокой скорости. Опытные инструкторы и командиры подразделений, имеющие реальный боевой опыт, обучают личный состав в правильном и целесообразном применении всех имеющихся огневых средств боевой машины для поражения техники и живой силы противника, а также отрабатывают действия экипажей по различным тактическим вводным", — уточнили в Минобороны. После прохождения полного курса подготовки и боевого слаживания экипажей военнослужащие примут участие в ротации подразделений ЦВО в зоне боевых действий.
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885196831.html
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безопасность, россия, центральный военный округ, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, БМП-3
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО

Минобороны: добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в тылу зоны СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская БМП-3 в зоне спецоперации
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская БМП-3 в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Добровольцы Центрального военного округа тренируются для выполнения задач в зоне спецоперации на современных боевых машинах пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Добровольческие экипажи боевых машин пехоты БМП-3 Центрального военного округа оттачивают мастерство ведения боя в различных условиях в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", — отметили в министерстве.
По данным собеседника агентства, военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из вооружения, которым оснащена каждая бронемашина.
"Выполнение стрельб по целям ведется как на месте, так и в ходе маневрирования на высокой скорости. Опытные инструкторы и командиры подразделений, имеющие реальный боевой опыт, обучают личный состав в правильном и целесообразном применении всех имеющихся огневых средств боевой машины для поражения техники и живой силы противника, а также отрабатывают действия экипажей по различным тактическим вводным", — уточнили в Минобороны.
После прохождения полного курса подготовки и боевого слаживания экипажей военнослужащие примут участие в ротации подразделений ЦВО в зоне боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЦентральный военный округБМП-3
 
 
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