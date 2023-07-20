https://ria.ru/20230720/dnk-1885367918.html
Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев
Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев - РИА Новости, 20.07.2023
Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев
Хозяев собак, не убирающих за ними на улицах, во французском городе Безье будут отслеживать с помощью генетического паспорта питомца. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:46
2023-07-20T20:46
2023-07-20T20:46
франция
безье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875104090_0:217:2830:1809_1920x0_80_0_0_44a5bb87552b39c274da3f8752dec47d.jpg
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Хозяев собак, не убирающих за ними на улицах, во французском городе Безье будут отслеживать с помощью генетического паспорта питомца. Мэр города Безье в департаменте Эро на юге Франции Робер Менар выступил с экспериментальным предложением по борьбе с собачьими экскрементами на улицах города, сообщила радиостанция Franceinfo. "Это невыносимо. Более 1000 экскрементов собирается коммунальными службами на улицах каждый месяц, и это только в центре города. Необходимо вводить меры, чтобы граждане вели себя ответственно", - сказал он. Градоначальник обязал владельцев собак сделать анализ слюны их питомцев. Анализ ДНК позволит отслеживать хозяев, оставляющих испражнения своих любимцев посреди улиц. Пока мера коснется лишь собаководов, проживающих в центральной части города. Менар сообщил, что эксперимент продлится два года. Каждая собака должна будет иметь "генетический паспорт". Владельцев собак, которые не смогут предоставить соответствующий документ по запросу, ждет штраф в 38 евро. А если будет замечено, что они не убрали за собакой, штраф вырастет до 122 евро. На данный момент ветеринары города могут сделать бесплатный анализ слюны питомцев, отметил мэр. Он добавил, что в испанской Валенсии, где были введены аналогичные меры, количество экскрементов на улицах уменьшилось на 90% на 6 месяцев.
https://ria.ru/20230212/kinolog-1851474596.html
https://ria.ru/20230129/kinolog-1848159316.html
франция
безье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875104090_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_0c1bc3e76f503faf597edced77ad5cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, безье
Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев
Во французском Безье хозяев, не убирающих за собаками, отследят по анализу ДНК питомцев
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Хозяев собак, не убирающих за ними на улицах, во французском городе Безье будут отслеживать с помощью генетического паспорта питомца.
Мэр города Безье в департаменте Эро на юге Франции Робер Менар выступил с экспериментальным предложением по борьбе с собачьими экскрементами на улицах города, сообщила радиостанция Franceinfo.
Кинолог рассказал, как собаководы могут узнать о здоровье своего питомца
"Это невыносимо. Более 1000 экскрементов собирается коммунальными службами на улицах каждый месяц, и это только в центре города. Необходимо вводить меры, чтобы граждане вели себя ответственно", - сказал он.
Градоначальник обязал владельцев собак сделать анализ слюны их питомцев. Анализ ДНК позволит отслеживать хозяев, оставляющих испражнения своих любимцев посреди улиц. Пока мера коснется лишь собаководов, проживающих в центральной части города. Менар сообщил, что эксперимент продлится два года. Каждая собака должна будет иметь "генетический паспорт".
Владельцев собак, которые не смогут предоставить соответствующий документ по запросу, ждет штраф в 38 евро. А если будет замечено, что они не убрали за собакой, штраф вырастет до 122 евро.
На данный момент ветеринары города могут сделать бесплатный анализ слюны питомцев, отметил мэр. Он добавил, что в испанской Валенсии
, где были введены аналогичные меры, количество экскрементов на улицах уменьшилось на 90% на 6 месяцев.
Кинолог рассказал, сколько времени нужно уделять собаке