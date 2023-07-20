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Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев - РИА Новости, 20.07.2023
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20:46 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/dnk-1885367918.html
Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев
Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев - РИА Новости, 20.07.2023
Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев
Хозяев собак, не убирающих за ними на улицах, во французском городе Безье будут отслеживать с помощью генетического паспорта питомца. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:46
2023-07-20T20:46
франция
безье
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Хозяев собак, не убирающих за ними на улицах, во французском городе Безье будут отслеживать с помощью генетического паспорта питомца. Мэр города Безье в департаменте Эро на юге Франции Робер Менар выступил с экспериментальным предложением по борьбе с собачьими экскрементами на улицах города, сообщила радиостанция Franceinfo. "Это невыносимо. Более 1000 экскрементов собирается коммунальными службами на улицах каждый месяц, и это только в центре города. Необходимо вводить меры, чтобы граждане вели себя ответственно", - сказал он. Градоначальник обязал владельцев собак сделать анализ слюны их питомцев. Анализ ДНК позволит отслеживать хозяев, оставляющих испражнения своих любимцев посреди улиц. Пока мера коснется лишь собаководов, проживающих в центральной части города. Менар сообщил, что эксперимент продлится два года. Каждая собака должна будет иметь "генетический паспорт". Владельцев собак, которые не смогут предоставить соответствующий документ по запросу, ждет штраф в 38 евро. А если будет замечено, что они не убрали за собакой, штраф вырастет до 122 евро. На данный момент ветеринары города могут сделать бесплатный анализ слюны питомцев, отметил мэр. Он добавил, что в испанской Валенсии, где были введены аналогичные меры, количество экскрементов на улицах уменьшилось на 90% на 6 месяцев.
https://ria.ru/20230212/kinolog-1851474596.html
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франция, безье
Франция, Безье
Во Франции будут искать хозяев, не убирающих за собаками, по ДНК питомцев

Во французском Безье хозяев, не убирающих за собаками, отследят по анализу ДНК питомцев

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака породы миниатюрная американская овчарка
Собака породы миниатюрная американская овчарка - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Собака породы миниатюрная американская овчарка. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Хозяев собак, не убирающих за ними на улицах, во французском городе Безье будут отслеживать с помощью генетического паспорта питомца.
Мэр города Безье в департаменте Эро на юге Франции Робер Менар выступил с экспериментальным предложением по борьбе с собачьими экскрементами на улицах города, сообщила радиостанция Franceinfo.
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"Это невыносимо. Более 1000 экскрементов собирается коммунальными службами на улицах каждый месяц, и это только в центре города. Необходимо вводить меры, чтобы граждане вели себя ответственно", - сказал он.
Градоначальник обязал владельцев собак сделать анализ слюны их питомцев. Анализ ДНК позволит отслеживать хозяев, оставляющих испражнения своих любимцев посреди улиц. Пока мера коснется лишь собаководов, проживающих в центральной части города. Менар сообщил, что эксперимент продлится два года. Каждая собака должна будет иметь "генетический паспорт".
Владельцев собак, которые не смогут предоставить соответствующий документ по запросу, ждет штраф в 38 евро. А если будет замечено, что они не убрали за собакой, штраф вырастет до 122 евро.
На данный момент ветеринары города могут сделать бесплатный анализ слюны питомцев, отметил мэр. Он добавил, что в испанской Валенсии, где были введены аналогичные меры, количество экскрементов на улицах уменьшилось на 90% на 6 месяцев.
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ФранцияБезье
 
 
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