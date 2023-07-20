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Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов - РИА Новости, 20.07.2023
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19:41 20.07.2023 (обновлено: 19:52 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/diversii-1885359567.html
Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов
Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов - РИА Новости, 20.07.2023
Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов
Вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:41
2023-07-20T19:52
россия
сша
в мире
черное море
анатолий антонов
запорожская аэс
северный поток
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями", - говорится в комментарии Антонова.Так он ответил на просьбу оценить заявления представителя Белого дома о том, что у США есть информация о подготовке РФ провокаций против гражданских судов в Черном море."Попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда - фальсификация чистой воды. Ни для кого не секрет, что администрация не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями. Достаточно вспомнить позорные "вбросы" про Бучу, Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Не говоря уже о потакании Киеву в ударах по Крымскому мосту, применении кассетных боеприпасов, налетах беспилотников на жилые кварталы и убийствах журналистов. В том же ряду - желание "спустить на тормозах" расследование подрыва газопроводов "Северный поток", - заявил Антонов.Он подчеркнул, что США своими заявлениями стремятся замаскировать собственную деструктивную деятельность, направленную на фактический саботаж выполнения взаимоувязанных стамбульских договоренностей и попытку подрыва доверия к РФ.Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
https://ria.ru/20230718/terakt-1884962653.html
https://ria.ru/20230709/sud-1883040569.html
https://ria.ru/20230712/rosgvardiya-1883851786.html
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россия, сша, в мире, черное море, анатолий антонов, запорожская аэс, северный поток, владимир путин, оон
Россия, США, В мире, Черное море, Анатолий Антонов, Запорожская АЭС, Северный поток, Владимир Путин, ООН
Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов

Посол Антонов: Россия не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями", - говорится в комментарии Антонова.
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18 июля, 23:51
Так он ответил на просьбу оценить заявления представителя Белого дома о том, что у США есть информация о подготовке РФ провокаций против гражданских судов в Черном море.
«
"Попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда - фальсификация чистой воды. Ни для кого не секрет, что администрация не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями. Достаточно вспомнить позорные "вбросы" про Бучу, Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Не говоря уже о потакании Киеву в ударах по Крымскому мосту, применении кассетных боеприпасов, налетах беспилотников на жилые кварталы и убийствах журналистов. В том же ряду - желание "спустить на тормозах" расследование подрыва газопроводов "Северный поток", - заявил Антонов.
Он подчеркнул, что США своими заявлениями стремятся замаскировать собственную деструктивную деятельность, направленную на фактический саботаж выполнения взаимоувязанных стамбульских договоренностей и попытку подрыва доверия к РФ.
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Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
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РоссияСШАВ миреЧерное мореАнатолий АнтоновЗапорожская АЭССеверный потокВладимир ПутинООН
 
 
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