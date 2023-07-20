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Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов

Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов - РИА Новости, 20.07.2023

Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов

Вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:41

2023-07-20T19:41

2023-07-20T19:52

россия

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черное море

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запорожская аэс

северный поток

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями", - говорится в комментарии Антонова.Так он ответил на просьбу оценить заявления представителя Белого дома о том, что у США есть информация о подготовке РФ провокаций против гражданских судов в Черном море."Попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда - фальсификация чистой воды. Ни для кого не секрет, что администрация не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями. Достаточно вспомнить позорные "вбросы" про Бучу, Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Не говоря уже о потакании Киеву в ударах по Крымскому мосту, применении кассетных боеприпасов, налетах беспилотников на жилые кварталы и убийствах журналистов. В том же ряду - желание "спустить на тормозах" расследование подрыва газопроводов "Северный поток", - заявил Антонов.Он подчеркнул, что США своими заявлениями стремятся замаскировать собственную деструктивную деятельность, направленную на фактический саботаж выполнения взаимоувязанных стамбульских договоренностей и попытку подрыва доверия к РФ.Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

https://ria.ru/20230718/terakt-1884962653.html

https://ria.ru/20230709/sud-1883040569.html

https://ria.ru/20230712/rosgvardiya-1883851786.html

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россия, сша, в мире, черное море, анатолий антонов, запорожская аэс, северный поток, владимир путин, оон