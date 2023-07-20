В ПМР заявили, что власти Молдавии хотят разорвать дипотношения с Россией
Депутат Сафонов: власти Молдавии стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Власти Молдавии стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией, заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов.
"Они стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией при первом удобном случае. И я думаю, это решение может последовать в самое ближайшие месяцы - порядка 6-8 месяцев. Если, конечно, Россия будет себя чувствовать достаточно уверено на международной арене, я не исключаю, что они подожмут хвост", - сказал депутат в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Сафонов обратил внимание, что парламент Молдавии проголосовал в четверг во втором и окончательном чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. "То, что они делают, это доказывает то, что это абсолютно не самостоятельные люди. Это управляемые на 159%. Что им прикажут, то они и будут делать. Националисты, я имею в виду те, которые ведут дело на разрыв с Россией, на конфронтацию с Приднестровьем и Гагаузией", - сказал Сафонов.
Он также отметил, что власти Молдавии "все-таки идут на поглощение Румынией, так как их разговоры, что они хотят не в Румынию, а в ЕС — это прикрытие". "Что же касается большинства людей, которые против такого курса, включая вступление в НАТО, я уверен они будут прибегать к тому, чтобы подавлять их силой", - добавил Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.