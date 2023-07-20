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В ПМР заявили, что власти Молдавии хотят разорвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 20.07.2023
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21:05 20.07.2023 (обновлено: 21:20 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html
В ПМР заявили, что власти Молдавии хотят разорвать дипотношения с Россией
В ПМР заявили, что власти Молдавии хотят разорвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 20.07.2023
В ПМР заявили, что власти Молдавии хотят разорвать дипотношения с Россией
Власти Молдавии стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией, заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:05
2023-07-20T21:20
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ТИРАСПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Власти Молдавии стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией, заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов. "Они стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией при первом удобном случае. И я думаю, это решение может последовать в самое ближайшие месяцы - порядка 6-8 месяцев. Если, конечно, Россия будет себя чувствовать достаточно уверено на международной арене, я не исключаю, что они подожмут хвост", - сказал депутат в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Сафонов обратил внимание, что парламент Молдавии проголосовал в четверг во втором и окончательном чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. "То, что они делают, это доказывает то, что это абсолютно не самостоятельные люди. Это управляемые на 159%. Что им прикажут, то они и будут делать. Националисты, я имею в виду те, которые ведут дело на разрыв с Россией, на конфронтацию с Приднестровьем и Гагаузией", - сказал Сафонов. Он также отметил, что власти Молдавии "все-таки идут на поглощение Румынией, так как их разговоры, что они хотят не в Румынию, а в ЕС — это прикрытие". "Что же касается большинства людей, которые против такого курса, включая вступление в НАТО, я уверен они будут прибегать к тому, чтобы подавлять их силой", - добавил Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230707/posol-1882699908.html
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молдавия, снг, россия, румыния, нато, евросоюз
Молдавия, СНГ, Россия, Румыния, НАТО, Евросоюз
В ПМР заявили, что власти Молдавии хотят разорвать дипотношения с Россией

Депутат Сафонов: власти Молдавии стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Власти Молдавии стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией, заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов.
"Они стремятся разорвать дипломатические отношения с Россией при первом удобном случае. И я думаю, это решение может последовать в самое ближайшие месяцы - порядка 6-8 месяцев. Если, конечно, Россия будет себя чувствовать достаточно уверено на международной арене, я не исключаю, что они подожмут хвост", - сказал депутат в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
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Сафонов обратил внимание, что парламент Молдавии проголосовал в четверг во втором и окончательном чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. "То, что они делают, это доказывает то, что это абсолютно не самостоятельные люди. Это управляемые на 159%. Что им прикажут, то они и будут делать. Националисты, я имею в виду те, которые ведут дело на разрыв с Россией, на конфронтацию с Приднестровьем и Гагаузией", - сказал Сафонов.
Он также отметил, что власти Молдавии "все-таки идут на поглощение Румынией, так как их разговоры, что они хотят не в Румынию, а в ЕС — это прикрытие". "Что же касается большинства людей, которые против такого курса, включая вступление в НАТО, я уверен они будут прибегать к тому, чтобы подавлять их силой", - добавил Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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