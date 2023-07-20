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В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над подростком - РИА Новости, 20.07.2023
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22:31 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/deystviya-1885378170.html
В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над подростком
В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над подростком - РИА Новости, 20.07.2023
В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над подростком
Следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в подвале на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:31
2023-07-20T22:31
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в подвале на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 33, частью 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в среду 37-летний мужчина и 20-летняя девушка, находясь в подвальном помещении жилого дома на улице Степана Супруна, совершили развратные действия в отношении девочки 2010 года рождения. Как уточняется, подозреваемые задержаны. Мужчина проверяется на причастность к подобным преступлениям.
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происшествия, жилье, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над подростком

В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в подвале на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 33, частью 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в среду 37-летний мужчина и 20-летняя девушка, находясь в подвальном помещении жилого дома на улице Степана Супруна, совершили развратные действия в отношении девочки 2010 года рождения.
Как уточняется, подозреваемые задержаны. Мужчина проверяется на причастность к подобным преступлениям.
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