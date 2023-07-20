https://ria.ru/20230720/devochka-1885209530.html
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву - РИА Новости, 20.07.2023
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву
Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву, дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:07
2023-07-20T09:07
2023-07-20T09:18
чп на крымском мосту
москва
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву, дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту утром, была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - сказал Кузнецов.Он отметил, что девочка госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара - жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.
https://ria.ru/20230720/khakery-1885203755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чп на крымском мосту, москва, происшествия, республика крым
ЧП на Крымском мосту, Москва, Происшествия, Республика Крым
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву
Минздрав: девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву, дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту утром, была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что девочка госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев
в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара - жители Белгородской области
, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту