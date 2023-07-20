https://ria.ru/20230720/devochka-1885209530.html

Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву

Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву - РИА Новости, 20.07.2023

Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву

Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву, дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:07

2023-07-20T09:07

2023-07-20T09:18

чп на крымском мосту

москва

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву, дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту утром, была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - сказал Кузнецов.Он отметил, что девочка госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара - жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

https://ria.ru/20230720/khakery-1885203755.html

москва

республика крым

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Влада Копылова

чп на крымском мосту, москва, происшествия, республика крым