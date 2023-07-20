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Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву - РИА Новости, 20.07.2023
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09:07 20.07.2023 (обновлено: 09:18 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/devochka-1885209530.html
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву - РИА Новости, 20.07.2023
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву
Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву, дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:07
2023-07-20T09:18
чп на крымском мосту
москва
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву, дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту утром, была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - сказал Кузнецов.Он отметил, что девочка госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара - жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.
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москва
республика крым
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чп на крымском мосту, москва, происшествия, республика крым
ЧП на Крымском мосту, Москва, Происшествия, Республика Крым
Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву

Минздрав: девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Москву

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву, дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту утром, была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что девочка госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара - жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту
08:06
 
ЧП на Крымском мостуМоскваПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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