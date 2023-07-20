https://ria.ru/20230720/copernicus-1885270068.html

Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории, считают в ЕС

Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории, считают в ЕС - РИА Новости, 20.07.2023

Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории, считают в ЕС

Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории, согласно информации программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:39

2023-07-20T13:39

2023-07-20T13:39

наука

евросоюз

тихий океан

северная атлантика

испания

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ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории, согласно информации программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. "Первые 15 дней июля стали наиболее жаркими когда-либо зарегистрированными днями по уровню температур в мире. Июль может стать рекордно жарким в истории", - сообщил глава климатических наблюдений Copernicus Карло Буонтемпо в коммюнике, опубликованном на сайте программы. Эксперт отметил, что июль в принципе является самым жарким месяцем в году, но в этом году на рост температур влияет совокупность факторов: эффект Эль-Ниньо – прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, влияющего на климатические режимы в разных частях света, жара в Атлантике и потепление климата. "Изменение климата выливается в перегрев климатических систем по всему миру. С весны наблюдается перегрев океанов, в особенности в Северной Атлантике, масштаб и скорость этого явления поражают ученых во всем мире", - добавил он. Ученый отметил, что температурные рекорды этого лета были "ожидаемы", ученые предупреждали об этом последние 20 лет. Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества. Температурные рекорды отмечаются в европейских странах – в Испании, Италии, Франции и других, в Китае и США. В Греции на фоне жары уже несколько дней бушуют пожары. Метеорологи предупреждают о повышенных рисках жары для здоровья граждан и домашнего скота, засухе и угрозе урожаю.

https://ria.ru/20230720/turtsiya-1885214916.html

https://ria.ru/20230719/italiya-1885023988.html

тихий океан

северная атлантика

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, евросоюз, тихий океан, северная атлантика, испания