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Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД - РИА Новости, 20.07.2023
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17:46 20.07.2023 (обновлено: 17:49 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/britaniya-1885335815.html
Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД
Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД - РИА Новости, 20.07.2023
Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД
В посольстве Великобритании в Москве назвали "плановой встречей" вызов временного поверенного в делах в РФ Тома Додда в российский МИД. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:46
2023-07-20T17:49
политика
россия
великобритания
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве назвали "плановой встречей" вызов временного поверенного в делах в РФ Тома Додда в российский МИД. "Это была плановая встреча, проведенная по нашей просьбе в рамках стандартной дипломатической практики", - сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании. Там не стали уточнить тематику прошедшей встречи. Вместе с тем в МИД РФ по итогам вызова сообщили, что в ходе вызова высокопоставленного дипломата в четверг ему было заявлено, что Россия вводит уведомительный порядок передвижения по территории России для сотрудников дипмиссий Великобритании. Как указали в российском МИД, данная мера является ответом на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие работе загранучреждений РФ в Великобритании. Там также добавили, что любые усилия Лондона по продолжению деструктивной линии в отношении Москвы, демонизации России и осложнению работы её загранучреждений получат решительный ответ.
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политика, россия, великобритания, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД

Посольство Британии назвало вызов временного поверенного Додда в МИД плановой встречей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве
Здание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве назвали "плановой встречей" вызов временного поверенного в делах в РФ Тома Додда в российский МИД.
"Это была плановая встреча, проведенная по нашей просьбе в рамках стандартной дипломатической практики", - сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании. Там не стали уточнить тематику прошедшей встречи.
Вместе с тем в МИД РФ по итогам вызова сообщили, что в ходе вызова высокопоставленного дипломата в четверг ему было заявлено, что Россия вводит уведомительный порядок передвижения по территории России для сотрудников дипмиссий Великобритании. Как указали в российском МИД, данная мера является ответом на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие работе загранучреждений РФ в Великобритании.
Там также добавили, что любые усилия Лондона по продолжению деструктивной линии в отношении Москвы, демонизации России и осложнению работы её загранучреждений получат решительный ответ.
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