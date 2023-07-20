https://ria.ru/20230720/britaniya-1885335815.html
Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД
Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД - РИА Новости, 20.07.2023
Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД
В посольстве Великобритании в Москве назвали "плановой встречей" вызов временного поверенного в делах в РФ Тома Додда в российский МИД. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:46
2023-07-20T17:46
2023-07-20T17:49
политика
россия
великобритания
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве назвали "плановой встречей" вызов временного поверенного в делах в РФ Тома Додда в российский МИД. "Это была плановая встреча, проведенная по нашей просьбе в рамках стандартной дипломатической практики", - сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании. Там не стали уточнить тематику прошедшей встречи. Вместе с тем в МИД РФ по итогам вызова сообщили, что в ходе вызова высокопоставленного дипломата в четверг ему было заявлено, что Россия вводит уведомительный порядок передвижения по территории России для сотрудников дипмиссий Великобритании. Как указали в российском МИД, данная мера является ответом на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие работе загранучреждений РФ в Великобритании. Там также добавили, что любые усилия Лондона по продолжению деструктивной линии в отношении Москвы, демонизации России и осложнению работы её загранучреждений получат решительный ответ.
https://ria.ru/20230720/mi6-1885288202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, великобритания, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посольство Британии прокомментировало вызов временного поверенного в МИД
Посольство Британии назвало вызов временного поверенного Додда в МИД плановой встречей