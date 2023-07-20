https://ria.ru/20230720/britaniya-1885301795.html
МИД обязал сотрудников дипмиссий Британии уведомлять о поездках по России
МИД обязал сотрудников дипмиссий Британии уведомлять о поездках по России - РИА Новости, 20.07.2023
МИД обязал сотрудников дипмиссий Британии уведомлять о поездках по России
Москва ввела уведомительный порядок передвижения по территории России для сотрудников дипмиссий Великобритании, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:36
2023-07-20T15:36
2023-07-20T19:54
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Москва ввела уведомительный порядок передвижения по территории России для сотрудников дипмиссий Великобритании, сообщил МИД на своем сайте."Британская сторона (временный поверенный в делах страны. — Прим. ред.) была информирована о решении ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.В министерстве объяснили, что теперь сотрудники посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге должны сообщать о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения как минимум за пять рабочих дней. Уведомления должны содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также своем маршруте.При этом ограничения не распространяются на посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом посольства в Москве, а также генерального консула в Екатеринбурге.В МИД подчеркнули, что введение уведомительного порядка — ответ на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие работе загранучреждений России в Великобритании.В дипведомстве отметили, что любые усилия королевства по продолжению деструктивной линии против Москвы, демонизации России и осложнения работы ее представительств получат решительный ответ.Также временному поверенному заявили о недопустимости поддержки террористических акций Украины.
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884671111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, киев
В мире, Россия, Москва, Киев
МИД обязал сотрудников дипмиссий Британии уведомлять о поездках по России
МИД: Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников дипмиссий Британии
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Москва ввела уведомительный порядок передвижения по территории России для сотрудников дипмиссий Великобритании, сообщил МИД на своем сайте
.
«
"Британская сторона (временный поверенный в делах страны. — Прим. ред.) была информирована о решении ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве объяснили, что теперь сотрудники посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге должны сообщать о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения как минимум за пять рабочих дней.
Уведомления должны содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также своем маршруте.
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При этом ограничения не распространяются на посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом посольства в Москве, а также генерального консула в Екатеринбурге.
В МИД подчеркнули, что введение уведомительного порядка — ответ на враждебные действия Лондона
, в том числе препятствующие работе загранучреждений России в Великобритании.
В дипведомстве отметили, что любые усилия королевства по продолжению деструктивной линии против Москвы
, демонизации России и осложнения работы ее представительств получат решительный ответ.
Также временному поверенному заявили о недопустимости поддержки террористических акций Украины
.
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