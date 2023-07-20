https://ria.ru/20230720/britaniya-1885301795.html

МИД обязал сотрудников дипмиссий Британии уведомлять о поездках по России

МИД обязал сотрудников дипмиссий Британии уведомлять о поездках по России - РИА Новости, 20.07.2023

МИД обязал сотрудников дипмиссий Британии уведомлять о поездках по России

Москва ввела уведомительный порядок передвижения по территории России для сотрудников дипмиссий Великобритании, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:36

2023-07-20T15:36

2023-07-20T19:54

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Москва ввела уведомительный порядок передвижения по территории России для сотрудников дипмиссий Великобритании, сообщил МИД на своем сайте."Британская сторона (временный поверенный в делах страны. — Прим. ред.) была информирована о решении ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.В министерстве объяснили, что теперь сотрудники посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге должны сообщать о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения как минимум за пять рабочих дней. Уведомления должны содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также своем маршруте.При этом ограничения не распространяются на посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом посольства в Москве, а также генерального консула в Екатеринбурге.В МИД подчеркнули, что введение уведомительного порядка — ответ на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие работе загранучреждений России в Великобритании.В дипведомстве отметили, что любые усилия королевства по продолжению деструктивной линии против Москвы, демонизации России и осложнения работы ее представительств получат решительный ответ.Также временному поверенному заявили о недопустимости поддержки террористических акций Украины.

https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884671111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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