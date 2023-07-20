https://ria.ru/20230720/britaniya-1885252178.html

Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД

Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД - РИА Новости, 20.07.2023

Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД

Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в российский МИД. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:22

2023-07-20T12:22

2023-07-20T12:33

россия

великобритания

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в российский МИД.Как передает корреспондент РИА Новости, его машина только что подъехала к зданию министерства. "Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", - заявил поверенный на русском языке перед тем, как зайти в здание МИД РФ, отвечая на вопрос о целях встречи в четверг.Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.В начале этой недели на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крым

https://ria.ru/20230718/britaniya-1884893279.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великобритания, политика, санкции в отношении россии