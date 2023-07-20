https://ria.ru/20230720/britaniya-1885252178.html
Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД
Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД - РИА Новости, 20.07.2023
Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД
Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в российский МИД. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:22
2023-07-20T12:22
2023-07-20T12:33
россия
великобритания
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в российский МИД.Как передает корреспондент РИА Новости, его машина только что подъехала к зданию министерства. "Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", - заявил поверенный на русском языке перед тем, как зайти в здание МИД РФ, отвечая на вопрос о целях встречи в четверг.Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.В начале этой недели на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крым
https://ria.ru/20230718/britaniya-1884893279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, политика, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Политика, Санкции в отношении России
Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД
Временного поверенного в делах Британии в Москве вызвали в МИД