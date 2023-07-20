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Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД - РИА Новости, 20.07.2023
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12:22 20.07.2023 (обновлено: 12:33 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/britaniya-1885252178.html
Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД
Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД - РИА Новости, 20.07.2023
Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД
Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в российский МИД. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:22
2023-07-20T12:33
россия
великобритания
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в российский МИД.Как передает корреспондент РИА Новости, его машина только что подъехала к зданию министерства. "Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", - заявил поверенный на русском языке перед тем, как зайти в здание МИД РФ, отвечая на вопрос о целях встречи в четверг.Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.В начале этой недели на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крым
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россия, великобритания, политика, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Политика, Санкции в отношении России
Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД

Временного поверенного в делах Британии в Москве вызвали в МИД

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве
Здание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в российский МИД.
Как передает корреспондент РИА Новости, его машина только что подъехала к зданию министерства. "Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", - заявил поверенный на русском языке перед тем, как зайти в здание МИД РФ, отвечая на вопрос о целях встречи в четверг.
Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.
В начале этой недели на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крым
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