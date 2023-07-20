https://ria.ru/20230720/britaniya-1885190213.html

Глава МИД Британии попросил Сунака не назначать его министром обороны

Глава МИД Британии попросил Сунака не назначать его министром обороны - РИА Новости, 20.07.2023

Глава МИД Британии попросил Сунака не назначать его министром обороны

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обратился к британскому премьеру Риши Сунаку и попросил оставить за ним пост главы МИД страны и не... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T01:26

2023-07-20T01:26

2023-07-20T01:26

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риши сунак

джеймс клеверли

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обратился к британскому премьеру Риши Сунаку и попросил оставить за ним пост главы МИД страны и не назначать министром обороны при следующих перестановках в правительстве. Ранее газета Times со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что Клеверли может прийти на смену нынешнему британскому министру обороны Бену Уоллесу, который собирается покинуть пост осенью. "Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, то я очень хочу остаться на своем месте... Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я считаю её важной", - сказал глава МИД Великобритании на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, трансляцию вели на YouTube-канале института. Ранее в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны.

https://ria.ru/20230712/blagodarnost-1883741252.html

https://ria.ru/20230705/nato-1882272866.html

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в мире, великобритания, риши сунак, джеймс клеверли, бен уоллес